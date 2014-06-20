بكلمات مؤثّرة… الفنانة ماجدة الرومي تنعي الموسيقار ملحم بركات

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“يا حبيب اللبنانيين وكل العرب… مهما بعّدتنا الايام رح نرجع نلتقي”!

ندى أيوب – بيروت

تزامناً مع دفن الموسيقار ملحم بركات في هذه الأثناء، ومع الحزن الذي عمّ الوسط الفني والصحافي والشعبي في لبنان، نعت الفنانة ماجدة الرومي الموسيقار الذي ربطتها به علاقة ودٍّ وفنّ وإبداع، بكلمات مؤثّرة اختلطت فيها الأحزان على والدتها التي رحلت منذ أيام، وعلى الزميل المبدع، جار بيت أهلها، وابن بلدتها كفرشيما…

كتبت الرومي هذا الرثاء منذ قليل:

(من ماجدة الرومي الى ملحم بركات…

مبارح، من عَزا إمي للعَزا فيك، ومن دير القرقفي كفرشيما لكنيسة مار بطرس وبولس- كفرشيما، قطعت المسافة بضيعتنا الصغيرة وانا قلبي عم يعصره الأسى وانا عم بسمع صوتك طالع من كل شارع وحي.. وصوتك نفسه نفسه يا ملحم يلي فرّحني العمر كلّو، مبارح نفسه نفسه ما ترك بعينييّ دمعة وحدة إبْكِيها.

وهيي نفسها نفسها شوارع كفرشيما يا ملحم يلي تمشّينا عليها بضيعتنا صغار وزهّرتلنا صغار وضحكتلنا صغار وهديتنا كل ربيع وكل أمل هي نفسها نفسها، مبارح شفتها خريف حزين مستعد يرمي كل وراقه ويبكي معنا ويكتب معنا ع صفحة تشرين الاول ٢٠١٦ : (كلّو رايح وج الله بس وحده اللي باقي) ..

شفت الدنيا حزينة عليك مثلنا وبتحبّك مثلنا ورح تشتقلك مثلنا وتقول لكل جيل جايي بعدنا، إنك من أعظم الاصوات يلي مرقت على هالشرق إنك صوت اذا رَق بيبكّي الحجر واذا جن بتنحِني له العاصفة واذا تجلّى بتِخْضَر فينا جَنّات، وانك جملة لحنية متفوّقة عريقة رح تبقى درس بالاصالة لكل عاشق موسيقى اليوم وكل يوم ولتنتهي الايام ..

ابو مجد يا حبيب اللبنانيين وكل العرب، يا ابن كفرشيما البار مهما بعّدتنا الايام رح نرجع نلتقي، هيدا إيماننا بالله، وحتى نلتقى لنغني للأبد أمجاد الرب… بسألك بمحبّة طالعة من نص قلبي تِقبَل منّي بهاليوم الحزين كتير

تقديري العظيم لفنك الاصيل، لصوتك العالمي ولكل يلي كنتو بهالحياة ..

ماجدة الرومي – كفرشيما في 30/10/2016)

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