والدة ماجدة الرومي ترحل عن الحياة..وهكذا نعتها

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فضيلة بودريش

فقدت أيقونة الطرب العربي ماجدة الرومي والدتها، التي عانت مطولا من صراع مع داء السرطان، ومؤخرا عرفت حالتها الصحية تدهورا شديدا، ونقلت على إثر ذلك إلى لبنان ، ولفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى وبالقرب من عائلتها.

نعت الفنانة القديرة ماجدة الرومي بحزن شديد وتأثر بالغ، وبطريقة متميزة والدتها، حيث كتبت عبر موقعها على “الفايس بوك” باللغة الانجليزية، كلمات تعكس المصاب الجلل، الذي ألم بعائلة الرومي، متمسكة بشجاعة، بقضاء الله وقدره معتبرة أن الذين يرحلون وغاليين على قلوبنا لا يموتون: “..أولئك الذين نحبهم لا يرحلون، إنهم يمشون بجانبنا كل يوم، لا نراهم، لا نسمعهم، ولكن دائما بالقرب منا، لا يزالوا يحبونا لا يزالوا عزيزين علينا جدا..”

وتدفقت التعازي على الفنانة ماجدة الرومي، حيث تلقت العديد من عبارات التعازي لفقدان والدتها، من طرف الأصدقاء والأقارب والمعجبين من جمهورها العريض، المنتشرين عبر كامل الوطن العربي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقاطعوا جميعا في الدعوة لوالدتها بالرحمة، وأن يصبرها الله على ألم الفراق ومحنة الموت.

وانشغلت ماجدة الرومي مؤخرا بالحالة الصحية لوالدتها، حيث أصرت على متابعتها بشكل شخصي، واضطرت إلى تأجيل وإلغاء العديد من نشاطاتها الفنية، حتى تبقى مطمأنة عن قرب على حالة أمها الصحية، التي كانت في كل مرة تزداد سوءا، وفوق كل ذلك قررت تأجيل أغنية جديدة كانت سوف تسجلها. يذكر أن أصول والدتها ماري لطفي من فلسطين لكنها ولدت وعاشت ببور سعيد في مصر، أما والدها الموسيقار والفنان حليم الرومي ذا الأصول الفلسطينية ولد في صور الواقعة جنوب لبنان، وتزوج من والدتها الفقيدة ماري، في عقد الأربعينات وأنجب منها أربعة أطفال، هم عوض ومها ومنى وماجدة، بينما الفنانة النجمة ماجدة الرومي أنجبت “هلا ونور”.

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