ماجد المهندس يتألق في موازين وسعيد بهدية دنيا بطمة

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كرّم جمهور العاصمة المغربية الرباط، النجم العراقي “ماجد المهندس” باستقبال خاص وحضور فاق التوقعات، في ثاني وقوف له على منصة مهرجان موازين إيقاعات العالم، الذي سيستمر حتى الــ 20 من الشهر الجاري.

وتفاعل عشاق الرومانسية مع “المهندس”، الذي فتح شهية الجمهور، برائعة من روائع التراث العراقي “ميجانا”، قبل أن يرحل بعشاقه إلى عالم الرومانسية عبر أغاني “تناديك”، “يا حب يا حب”، “أنا حنيت”، “على مودك”، “سحرني”… الخ، كما أدى “زي الهوى” للعندليب “عبد الحليم حافظ”، قبل أن يطبع تألقه في سماء الرباط بأغنية “جنة جنة.”

إلى ذلك، عبر “المهندس” خلال تصريحات صحفية عن سعادته بلقاء جمهور موازين الذي حضر بالآلاف، كما كشف عن استعداده لتقديم ديو مع الفنانة المغربية “دنيا بطمة”، التي أهدته بالمناسبة جلباباً مغربياً خاصاً، مستحضراً نجاح النجم المغربي “سعد لمجرد” الذي يعد من معجبيه حيث تمنى أن يعود ليواصل تألقه ونجاحه.