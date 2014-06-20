ضعي مكياجك مثل المحترفات حتى وإن كنت مبتدئة

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فضيلة بودريش

إذا كنت مبتدئة في وضع المكياج ولا تتحكمين في أسرار تناسقه وتتخوفين من الإخفاق في انتقاء الألوان، التي تتناسب مع لون بشرة وجهك، أو تضعينه لأول، فما عليك إلا بالاطمئنان في ظل وجود طريقة سهلة ومضمونة النجاح.

يمكن في البداية بسط البرايمر على مسحة بشرة وجهك، عن طريق أصبعك لتثبيت كريم الأساس، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة وضع الفاونديشن بلون يناسب لون بشرتك وامزجيه ب”البيوتي بلندر”، لتتألقي بإطلالة طبيعية مفعمة ببريق من الجاذبية.

وفي المرحلة الثانية احرصي على تثبي الكونسيلر بكثافة تحت منطقة العينين، للحصول على إطلالة مشرقة وساحرة.

ثم مباشرة بعد ذلك انتقي ظلال عيون باللون البني الداكن للكونتور، وافرديه على مساحة الخدود وأطراف الأنف بواسطة أصبعك.

انتقلي إلى “لوس بودر” ببسطه لتثبيت كريم الأساس بواسطة فرشاة المكياج.

ينصح اختيار فرشاة مشطوبة لتحديد حاجبيك وملء الفراغ، ثم استعمال فرشاة لتمشيط الحواجب ومنحها منظرا متناسقا وجميلا.

يجب أن تحرصي على استعمال “باليت” بألوان ترابية مائلة إلى اللون الزهري وابسطي اللون الأبيض على الجفن الثابت وعند زاوية العين الداخلية بلمسة خفيفة ومركزة.

ينصح كذلك بوضع اللون الزهري الفاتح ويفرد على الجفن المتحرك بواسطة فرشاة المكياج، انتقي اللون البنفسجي الفاتح وطبّقيه عند طية العين لإضافة الحيوية إلى إطلالتك وسينعكس ذلك على نظراتك.

انتقلي إلى بسط اللون البني الفاتح عند زاوية العين الخارجية، ثمّ ضعي فوقه ظلال عيون باللون البنفسجي الداكن، وامزجي الألوان بواسطة البيوتي بلندر وستنبهرين بالنتيجة.

وفي الأخير ضعي الماسكرا السوداء لتطويل رموشك عينيك والحصول على نظرة ملفتة وجذابة، ثم يأتي دور أحمر الشفاه ويفضل أن يكون لونه النيود، الذي ينبض بالنعومة ويجعلك تتألقين بمكياج لا يقل منظره عن مكياج المحترفات.

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