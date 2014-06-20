طرق فعالة تضمني بها عدم سيلان ماكياجك

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هند شديد

من أسوأ المشكلات التي تواجه بعض النساء في فصل الصيف هي سرعة سيلان المكياج على الوجه، حيث تعد الحرارة الشديدة بمثابة العدو اللدود للمكياج، وللحفاظ على ماكياج ثابت لعدة ساعات لابد من التخلص من الزيوت الزائدة على البشرة نتيجة ارتفاع الحرارة من خلال بعض النصائح العملية التي ستمكنك من الحصول على منظر براق وبشرة صحية خلال فصل الصيف.

1- استعملى السيروم على بشرتك بعد غسل الوجه في الصباح وقبل استعمال الماكياج، لخفض نسبة الزيوت التي تفرزها البشرة.

2- استعملي البرايمر على البشرة قبل استعمال كريم الأساس.

3- استعملى كريم أساس من النوع الخفيف على البشرة.

4- ضعي كمية بسيطة من كريم الأساس على البشرة ثم قومي بتوزيعها بواسطة اسفنجة رطبه.

5- استعملي ظلال الجفون ذات الملمس الكريمي.

6- قومي باستعمال الأنواع المقاومة للماء كالماسكارا.

7- استعملي البلاشر ذو الملمس الكريمي أو المصنوع من الجل.

8- بدلاً من استعمال احمر الشفاه العادي الذي سرعان ما يختفي خلال الصيف، استعملي مرطبات الشفاه المصنعة من الشمع لضمان ثباتها لعدة ساعات على الشفاه.

9- استعملي البودرة الشفافة على الوجه بعد وضع الماكياج

10- يمكنك أيضا تمرير قطعة من الثلج على الوجه قبل استخدام الماكياج لضمان إغلاق المسام، فلا تمتص البشرة الماكياج سريعًا وتنقيها من الشوائب

نصائح لمنع سيلان أو ذوبان المكياج في الصيف

– احرصي على وضع طبقة من البرايمر أو كريم الأساس قبل الخروج من المنزل، فإنه يعمل كطبقة تأسيسية للبشرة ويساعد المكياج على الثبات لفترة طويلة.

– دلكي بشرتك بمكعب من الثلج قبل وضع المكياج بـ ١٥ دقيقة على الأقل، فإنه سيعمل على غلق المسام المفتوحة، وإكساب البشرة برودة طبيعية تجعل طويله.

– استخدمي الإسفنجة بدلا من أصابعك في وضع كريم الأساس والبودرة.

– قومي بشراء مستحضرات تجميل مضادة للماء أو بخواص تدوم سريعا على البشرة خاصة بالنسبة للماسكرا والآي لاينر حيث أنهما الأكثر تعرضا للماء وتأثرا بالحرارة الشديدة.

– عند ترطيب البشرة قبل وضع المكياج، استعملي كريم سريع الإمتصاص ولا يسبب تزييت البشرة مثل الكريمات المخصصة للبشرة المختلطة أو الدهنية.

– الأنواع الرديئة من مستحضرات التجميل تذوب سريعا مع العرق والحرارة، لذا احرصي على شراءة مستحضرات عالية الجودة.

– مع درجة الحرارة المرتفعة، يفضل دوما مكياج نهاري خفيف ووضع كميات قليلة من مستحضرات التجميل.

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