تقنيات ماكياج مبتكرة تخفي عيوب عينيك

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لا تحظى كل امرأة بعيون واسعة وجميلة خالية من المشاكل مثل الجحوظ في العينين او الإنتفاخ وغيرها من المشاكل لذلك تفكر في عدة طرق للتخلص من هاجس هذه العيوب، بل وتبحث عن أفضلها وبفضل التقنيات الحديثة في وضع الماكياج والمستحضرات التي ابتكرت أصبح بالإمكان التغلب على مظهر العينين غير المرغوب وسنضع بين يديك أفضل طرق لإخفاء عيوب العينين

– العيون الغائرة:

لإخفاء مثل هذا العيب يمكنك إتباع هذه الخطوات:

اطلى الجزء الغائر من الجفن العلوي، القريب من الأنف بلون أبيض، ليقلل من انخفاضه.

وظللي القسم الخارجي من الجفن العلوي بلون شاحب غير لامع، مع القليل من اللون الأبيض.

وظللي القسم الخارجي من الجفن العلوي بلون شاحب غير لامع، مع القليل من اللون الأبيض. ارسمي العين بخط رفيع.

ضعي الماسكرا التي تحتوي على مادة مكثفة للرموش لتمنحها طولا وكثافة، وننصحك باستعمال الأنواع الجيدة.

– العيون الصغيرة:

يمكنك إتباع هذه النصائح حتى تبدو أكثر اتساعا:

ظللي الجفن العلوي بلون أبيض أو لون شاحب.

ظللي ثانية الجفن العلوي بظل قاتم، حيث يتجه هذا الظل إلى أعلى قليلا، عند الطرف الخارجي من الجفن.

اظهري الجزء الذي تحت عظمة الحاجب باللون الأبيض.

ارسمي كحلة عريضة في القسم الأوسط، بحيث تتجاوز حدود العين من الجهة الخارجية، وتبقى كحلة الجفن العلوي منفصلة عنها في الجفن السفلى.

استعملي الماسكرا فوق رموش الجفن العلوي”، وبعض اللون على حافة رموش الجفن السفلي.

– العيون المتقاربة:

قد تبدو العينان متقاربتان..مما يزعج بعض الفتيات، وللتغلب على هذا العيب..يمكنك إتباع هذه الخطوات:

ظللي الجفن العلوي باللون الأبيض، بينما يظلل الجزء الخارجي بلون شاحب غير لامع.

ارسمي كحلة على ثلاثة أرباع كل جفن، مع ترك جزء ناحية الأنف، واسحبيها حتى تتجاوز نهاية

العين من الخارج، مع تركها مفتوحة وعريضة.

– العيون الجاحظة “البارزة”:

يمكنك التغلب على بروز العين بهذه الطريقة :

احرصي أن يكون القسم الخارجي من الجفن باللون البني، وتكون عظمة الحاجب باللون الأبيض.

ارسمي الكحلة القاتمة على أن تكون قريبة من الرموش العلوية.

استعملي الماسكرا على الرموش العلوية.

– إطالة رموش العين :

لإطالة رموشك وتقويتها، ادهني بزيت الخروع كل يوم مساء، ولعدة أشهر، كما يمكنك استعمال زيت اللوز.

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