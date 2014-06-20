مقلوبة الباذنجان

شارك

سهام صالح

اختلفت الآراء حول أكلة المقلوبة الشهيرة في معظم الدول العربية. البعض ينسبها إلى فلسطين، وآخرون إلى سوريا والأردن ولبنان، لكن مهما اختلفت الآراء تبقى “المقلوبة” بنوعيها باللحم أو الدجاج مع الباذنجان من الأكلات المطلوبة في الولائم وعلى موائد المناسبات.

المكونات:

1 دجاجة مخلاة من العظم والجلد

3 حبات باذنجان من النوع المتوسط

كوب ونصف من الأرز المصري المنقوع

ملح – قرفة – بهار أسود (حسب الرغبة)

فنجان قهوة من الصنوبر المقلي والمحمر

طريقة التحضير:

يتم سلق الماء بعد تقطيعه ونزع العظم والجلد منه واستخراج شرائح سميكة منه حتى الاستواء الكامل.

تقشير الباذنجان ووضعه في مصفاة ورش الملح عليه حتى يتخلص من المياه الزائدة فيه، وحتى لا يتشرب كثيرا من الزيت المقلي مع مراعاة تركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

قلي الباذنجان في زيت قليل نسبيا والحرص على تقلبيه حتى يحمر.

الدجاج المسلوق المعد سابقا والباذنجان المقلي المصفى من الزيت، يتم رصهما بطريقة مرتبة في إناء الطهي المحدد، والذي يجب أن يكون من النوعية الغير لاصقة، حتى لا تلتصق المقلوبة في قعره، ثم اضيفي لهما كوبين وربع أو نصف من الماء المغلي، وضعيهما على نار عادية.

بعد الغليان قومي بتخفيف النار عن الإناء، ويفضل وضع الواقي من النار على الشعلة والمستخدم خصيصا لطهي الارز على النار ويفصل بين النار واناء الطهي.

تحتاجين ما بين 25 أو ثلاثين دقيقة حتى تنضج.

عند التأكد من النضج، قومي بجلب صينية دائرة ضعيها مكان غطاء الاناء، واقلبي المحتويات التي ستأخذ شكل الصينية الدائرية.

أضيفي اللوز المقلي وقدميها لضيوفك.

شارك

Comments

comments