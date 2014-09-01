طبق الملفوف الأحمر المحشو بالسبانخ والكينوا ..صحي ولذيذ

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الملفوف الأحمر غني بعناصر البوليفينول، والحديد، والكبريت، والفيتامين C، والألياف، والمنغنيز، والفيتامين B6، والفولات، وهو مصدر مهم لمواد الثيامين، والريبوفلافين، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والفيتامين A، والتربتوفان، والبروتينات، والمغنيسيوم.

جرّبي الوصفة الصحية التالية التي تعتمد على الملفوف الأحمر من أخصائية التغذية نيكول مفتوم صاحبة موقع www.eatlikenicole.com التي تنفع في حالات الـ”رجيم” ولمرضى السكري، وتعتبر طبقاً رائعاً في شهر رمضان.

ملفوف محشو بالسبانخ والكينوا

المقادير:

ملفوفة حمراء متوسطة الحجم

حبة طماطم مقطّعة

حبة بصل مفرومة

مقادير الحشوة:

نصف كوب من حبوب الكينوا

كوب من السبانخ المفرومة

نصف كوب من البقدونس المفروم

2 حبة طماطم مقطعتان إلى مكعبات

حبة بصل مقطعة إلى مكعبات

حبة فليفلة صفراء مقطعة إلى مكعبات

ربع كوب كزبرة مفرومة

ملعقتان كبيرتان من زيت الكانولا

عصير الليمون الحامض

طريقة التحضير:

_ ضعي الملفوفة كاملة في ماء مغلية لبضع ثوان. ابدأي بنزع الأوراق ما أن تلين وتصبح سهلة التقشير.

_ اخلطي مقادير الحشوة، في وعاء كبير.

_ ضعي كمية من الخليط على طرف ورق الملفوف، وابدأي بلفّ الطرفين نحو الداخل لإغلاقها.

_ وزعي، داخل طنجرة، شرائح الطماطم والبصل ولفائف الملفوف، واملأي الطنجرة بالماء ثم غطّيها.

_ دعي الطبخة على النار ليغلي الملفوف، ثمَّ انزعي الغطاء عن الطنجرة. خففي حرارة الغاز، واطهي لمدة 45 دقيقة تقريباً.

_ قدّمي الطبق إلى جانب كوب من الزبادي القليل الدسم.