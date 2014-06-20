المول يستضيف فعاليات استثنائية للتوعية حول سرطان الثدي تحت عنوان “الاستسلام ليس خياراً”

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سهام صالح

تزامنا بشهر التوعيه لمرض السرطان استضاف المول في المركز التجاري العالمي أبوظبي فعاليات مميزة ومتنوعة بهدف التوعية حول مرض السرطان وحول اهميه الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك تماشياً مع الحملة السنوية الدولية حول هذا المرض والتي تجرى في شهر اكتوبر من العام في كل دول العالم العربي والغربي حيث تكثر الانشطة والفعاليات التوعوية والصحية للفت الانظار الى هذا المرض الخبيث

وبدأت أنشطة الفعاليات بحوار ملهم للسيدات مع الإعلامية المتميزة فاديا الطويل مذيعة قناة إم بي سي، وذلك في برج محمد بن راشد بالمركز التجاري العالمي أبوظبي. حيث تحدثت فاديا للضيوف حول رحلتها في الصراع مع سرطان الثدي والرئة والشفاء منه وتجربتها وحربها مع هذا المرض الذي هزمته وانتصرت عليه في النهاية بقوة الايمان والعزيمة والاصرار والتفاؤل. وتبع هذا الحوار الشيق جلسة من النصائح الصحية للوقاية من المرض والكشف المبكر عن سرطان الثدي قدمها مجموعة من الاطباء المختصين

ونظم المول بعد ذلك مسيرة وردية لـ 150 سيدة بداخل المول، حيث قامت مجموعة السيدات من مختلف الاجتماعية من مجمتع أبوظبي، والمدونات الشهيرات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال المسيرة بزياة المحلات التجارية والتحدث عن قصص مشجعة حول الشفاء من المرض، كما قامت عيادة ميدي كلينيك بتقديم الاستشارات والفحص الطبي مجاناً للسيدات.

وبالإضافة إلى ذلك، قدم العديد من صالونات التجميل في جلسات مجانية لتصفيف الشعر ومستحضرات التجميل للسيدات اللواتي رغبن في تجميل انفسهن خلال هذا اليوم الذي جمع مابين التوعيه والنصح والتجميل والتفاؤل والمرح

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