أطعمة تحمي الرجال من أمراض الشيخوخة

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هناك بعض الأمراض الشائعة التي يصاب بها الرجال عند التقدم في السن كأمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية والسكري وأمراض الكلى، وذلك نتيجة عدم اهتمامهم ببناء الصحة، واتباع نظام غذائي متوازن في مرحلة الشباب.

الكثير من الدراسات أثبتت أنه يمكن تقليل مخاطر الإصابة بهذه الأمراض وغيرها من المشكلات الصحية عن طريق اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، والتي لو اتبعها الرجال ستكون كفيلة بحمايتهم من أمراض الكبر والشيخوخة وهذا النظام الغذائي هو :

اللحوم قليلة الدهون والأسماك

فالرجال بحاجة إلى مزيد من البروتين أكثر من النساء من أجل بناء كتلة العضلات، مع تناول الأطعمة الخالية من الدهون.

لذلك لا بد من تناول اللحوم قليلة الدهون مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك يومياً.

كما أن تناول اللحوم الخالية من الدهون تساعد على خفض الكولسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

المكسرات

والتي تعد مصدراً جيداً للبروتين، ويمكن تناول المكسرات كجزء من النظام الغذائي العادي، حيث يساعد ذلك على خفض نسبة الكوليسترول ويمكن للمكسرات أن تعزز صحة القلب، وتساعد في التقليل من خطر جلطات الدم، وبالتالي تحمي من أزمة قلبية أو سكتة دماغية قاتلة.

البروكلي

يحتوي على مستويات مرتفعة من البوتاسيوم المفيد في الوقاية من السكتة الدماغية وأمراض القلب.

الثوم

تناول 1-2 من فصوص الثوم يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، وتقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى ويساعد على منع النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

الحبوب الكاملة

بما في ذلك الأرز البني والشوفان والشعير والقمح تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، الذي قد يساعد في الحد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، كما يمكن للحبوب الكاملة أن تقلل أيضاً من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والسكتة الدماغية.