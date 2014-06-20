دراسة: الرجل يفشل في فهم المرأة من عينيها

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للعيون لغة تختلف عن كل لغات العالم، وقد لا يتقن الجميع فهمها وفعلها، لكن النساء الأقدر على فهم هذه اللغة وتتفوق على الرجل بها وهذا كلاماً ليس عشوائياً بل نتيجة دراسة حديثة أجريت مؤخراً لنتابع ما تقول الدراسة ولنتعرف على إتيكيت لغة العيون

تتّجه قواعد الإتيكيت المعاصرة إلى التشديد على إتقان لغة العيون، بين النّاس وفي ميادين الحياة كافّة، فهي تعبر عن الهمس والبوح في آنٍ واحد، وبالرغم أننا اعتدنا الحديث عن هذا التواصل بين العشاق فقط، إلا أن لغة العيون لا تتوقف عند هذا الحد فحسب، إليك اتيكيت لغة العيون في مواقف مختلفة:

إذا كنت تلقين خطاباً مثلاً، إيّاك أن تهملي النّظر بأعين الجمهور وكأنّك تنسجين علاقة مع كلّ واحد فيهم، عنوانها فهم الآخر والتواصل، حيث تعكس لغة عينيك في هذا الصدد ثقة في النّفس واقتناعاً بما تقولينه.

إذا كنت في مقابلة عمل، ارفعي رأسك خلال طرح الأسئلة وانظري في عينيّ الشخص أمامك لتظهري له امرأة تعي ما تقول واثقة من نفسها ذكية وصادقة وهذه النّقطة الأهم، لأنّ من يكذب يرتبك حتماً ويتلعثم فتضيع نظراته!

عليك أن تحذري من المبالغة باستخدام لغة عينيك أي التحديق بالآخر، لأنّ تبادل النّظرات بينك وبين شخص تجهلينه خصوصاً إذا كان مثلك يتقن هذه اللغة قد يضعك في مواقف محرجة لا تكونين خططت لها أو تريدينها أصلاً لذا كوني مسؤولة عن عينيك!

*الرجال يجدون صعوبة لفهم مشاعر النساء

تمَّكن علماء من إثبات مقولة أن الرجال لا يفهمون مشاعر المرأة، حيث تبيَّن أن الرجال يُعانون صعوبة في فهم أحاسيس المرأة من خلال النظر إلى عينيها.

حيث أجرى عدد من الباحثين الألمان دراسة أظهرت أن الرجال يجدون صعوبة أكبر بمرتين في فهم مشاعر نساء من خلال مشاهدة صور لأعينهن مقابل الصعوبة التي يواجهونها النساء لدى مشاهدة صور أعين رجال.

ووضع أحد الباحثين 22 رجلاً معدل أعمارهم 36 عاماً في إطار آلة للتصوير بالرنين المغناطيسي، وإستُخدمت آلة تدفق الدم لقياس نشاط الدماغ لدى الرجال الذين تراوحت أعمارهم بين 21 و52 عاماً.

وطلب من الرجال في الإختبار أن ينظروا إلى 36 زوجاً من العينين وأن يخمنوا مشاعر أصحابها، وأشارت الدراسة إلى أن الرجال وجدوا صعوبة أكبر في أن يخمنوا عواطف النساء من أعينهن.

وقال الباحثون إن الرجال مدربون على فهم مشاعر الرجال الآخرين أكثر من فهم مشاعر النساء، وأشاروا إلى أنه في خلال عملية التطور البشري، وجد الذكور أهمية أكبر في فهم نوايا خصومهم من الجنس عينه.