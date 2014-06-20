اليمنية منال أحمد ملكة جمال المحجبات العربيات

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تنوي الحسناء اليمنية الفائزة بلقب ملكة جمال العرب للمحجبات، إكمال مشوارها في مجال دراسة تصميم أزياء المحجبات، الذي تخصصت فيه كونها حريصة على التفنن في طرح ألبسة مفعمة بالأناقة، ولا تخلوا من اللمسة العصرية لكن مع المحافظة على روح الاحتشام والوقار للحجاب.

فقد فازت الشابة اليمنية منال أحمد بلقب ملكة جمال المحجبات العرب لسنة2017، خلال حفل ضخم احتضنته القاهرة، بفندق توليب التجمع الخامس، حيث قامت بإحياء هذا الحفل الختامي البهيج، الفنانة الأردنية الفائزة في برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس”، ويتعلق الأمر بالمحجبة نداء شرارة وإلى جانب الفنان السعودي أحمد السعيد.

وأفضت هذه المسابقة المتميزة والتي أعطت فرصة حتى للمحجبات من أجل البروز والتميز بجمالهن ولكن في لباس محتشم، إلى اختيار كل من ياسمين محمد نجيب من مصر على لقب وصيفة أولى، وهدير خالد من ليبيا على لقب الوصيفة الثانية لملكة جمال العرب المحجبات، علماً أن هذه المسابقة سجلت مشاركة نحو 20 فتاة جميلة من مختلف البلدان العربية، نذكر من بينها كل من السعودية واليمن وفلسطين وليبيا ومصر والسودان وما إلى غير ذلك..

وأوضحت اليمنية منال أحمد، المتوجة بلقب ملكة جمال العرب للمحجبات 2017، مباشرة بعد حصولها على اللقب، أن الحجاب يزيد من جمال المرأة، ولا يمكن أن يكون حاجزاً في تحقيق النجاح في مسارها المهني وحياتها الاجتماعية، وكشفت في سياق متصل عن مشاريعها الشخصية، حيث قالت أنها تدرس في الوقت الحالي تخصص تصميم أزياء المحجبات، وحريصة على النجاح في هذا المجال من خلال المحافظة على اللمسة العصرية والمسحة الجمالية، من دون غياب الروح العصرية والحفاظ على وقار واحتشام المحجبة في كل ما ترتديه.

يذكر أن منال جاء نجاحها بعد مشاركتها الثانية في المسابقة، كونها شاركت في الطبعة الأولى، التي أقيمت في شرم الشيخ، وهي تعيش وتزاول دراستها في مصر.