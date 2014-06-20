اليوسفي يحمي القلب من الجلطات والعظام من الهشاشة

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شأن اليوسفي كشأن البرتقال فهو يعتبر من الفاكهة الشتوية المحببة للكثيرين ويتمتع بفوائد صحية عديدة … لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم وسنتطرق لأبرز ما يمد فيه الجسم من فوائد.

-يحتوي اليوسفي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية الهامة كفيتامين أ، ج وصبغات الفلافونويدز وحمض الفوليك وعنصر البوتاسيوم والألياف وهذه المواد مفيدة لصحة كل أجزاء الجسم بداية من الأحماض النووية بالخلية وحتى العظام والقلب، وتختلف الفائدة الصحية في اليوسفي عن البرتقال في أنه يكون أعلى في نسبة الحديد وفيتامين أ وأقل قليلاً في فيتامين ج.

– تحتوي ثمرة اليوسفي على نحو 52 ملليغرام من فيتامين ج وهي تعادل تقريباً نصف الكمية التي يحتاجها الجسم منه يومياً، وهو فيتامين هام جداً لصحة الإنسان حيث أنه يعمل على بناء الكولاجين الضروري للجلد وبناء الأنسجة والأوتار والأربطة في العظام وتعويض الخلايا التالفة في الجروح، كما أنه يقوي الجهاز المناعي ويهاجم الذرات الحرة وبذلك يقلل من خطر الإصابة بالسرطان كسرطان الثدي والقولون والمرئ والمعدة بالإضافة لذلك فإن فيتامين ج يساعد على امتصاص بعض الأملاح الهامة.

– تحتوي أيضا ثمرة اليوسفي على نسبة 1328 وحدة دولية من فيتامين أ، ووفقاً لمنظمة الصحة فإن احتياج الرجل من فيتامين أ يساوي 3000 وحدة دولية وتحتاج المرأة 2333 وحدة دولية وبذلك يمد اليوسفي الجسم بنصف الكمية التي يحتاجها تقريباً من فيتامين أ، ولهذا الفيتامين فوائد صحية جمة حيث يعتبر مهم جداً للنظر خصوصاً للأطفال ولذلك فإن أي نقص في هذا الفيتامين قد يؤدي إلى الإصابة بالعمى، وله كذلك دور في بناء خلايا الدم ولهذا فهو هام جدا للمرأة الحامل .

– تحتوي ثمرة اليوسفي المتوسطة الحجم على 14 ملليغرام تقريبا من حمض الفوليك وهو أحد أهم فيتامينات ب المفيد جداً لصحة الجسم حيث أنه يلعب دور هام في بناء الخلايا لأنه يساعد على بناء الأحماض النووية (DNA, RNA) مما يجعله أحد أهم الفيتامينات لنمو الجسم خصوصاً في مراحل الحمل والرضاعة للأجنة والأطفال، كما أنه يحمي الحمض النووي DNA من الطفرات التي قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان، وله كذلك دور هام في بناء كرات الدم الحمراء.

-يحتوي على البوتاسيوم وهو موجود في ثمرة اليوسفي متوسطة الحجم بنسبة 146 ملليغرام تقريباً وهذا العنصر مهم لكل أجزاء الجسم حيث أنه ضروري لتحسين وظائف الكلى والأعصاب والعضلات والقلب والجهاز الهضمي، كما أنه يمنع هشاشة العظام ويمنع ارتفاع ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالجطات الدماغية