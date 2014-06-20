“ماراثون بنك الخليج 642” يتوقّع إقبالاً غير مسبوق

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سهام صالح

عقد “ماراثون بنك الخليج 642” مؤتمراً صحفياً للإعلان عن اطلاق أكبر ماراثون في الكويت، والذي ينطلق يوم السبت الموافق 19 نوفمبر 2016 في الساعة السابعة صباحاً من سوق شرق.

وبهذه المناسبة قال السيد/ محمد العتيبي، مدير الاتصال المؤسسي في بنك الخليج: “نفخر بإطلاق “ماراثون بنك الخليج 642” – 2016 للسنة التالية على التوالي بمشاركة استراتيجية مع شركة Pro-Vision لإدارة الفعاليات الرياضة. وكان السباق قد شهد في العام الماضي نجاحاً كبيراً، حيث شارك فيه نحو 2400 شخص من أكثر من 70 جنسية مختلفة. ونتوقع هذه السنة إقبالاً أعلى بكثير،

وأضاف العتيني قائلاً: “وقد أقمنا هذه السنة شراكةً مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال برنامج المفوضية الذي يحمل عنوان “أصوات لأجل اللاجئين”، الذي يهدف إلى رفع الوعي بمحنة اللاجئين وإسماع أصواتهم، بحيث يتذكر الجميع معاناتهم كبشر. وعليه، أدعوكم إلى المشاركة في حملة المفوضية وإعطاء أصواتكم ليسمعهم العالم.”

من جهتها، ركزت الدكتورة/ حنان حمدان، مديرة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت، على أهمية التعاون مع ماراثون بنك الخليج 642، قائلةً: “بالنيابة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أود أن أعبرعن شكرنا وامتنانا لبنك الخليج لاختياره محنة اللاجئين باعتبارها القضية التي يتم إلقاء الضوء عليها من خلال الماراثون هذا العام”.

وأضافت حمدان: “تهدف حملتنا التي تحمل شعار “أصوات لأجل اللاجئين” إلى تحقيق ما هو أبعد من التضامن والتعاطف، بل نسعى إلى أن تؤدي أصواتكم إلى زيادة الاهتمام واتخاذ المزيد من الإجراءات الإنسانية، بما يعكس وحدتنا وآمالنا في مستقبل أفضل لجميع من تركوا أوطانهم جراء الأعمال الوحشية.”

والقت الضوء على التعاون المستمر بين دولة الكويت والمفوضية، مشيرة إلى أن “مساهمة دولة الكويت ضمن أكبر 10 مساهمين، مما ساعد على تخفيف معاناة اللاجئين السوريين، وذلك بما قدمته من تبرعات بلغت 338 مليون دولار. ونحن نعمل عن كثب مع الحكومة الكويتية في مختلف الأنشطة التي تهدف إلى تعبئة الموارد والتمويل لمساعدة اللاجئين السوريين الذين نزحوا عن وطنهم”.

من جانبه، عبر السيد/ أحمد الحزامي، الرئيس التنفيذي لشركة Pro-Vision لإدارة الفعاليات الرياضية عن شكره وتقديره لوزراتي الداخلية والصحة على جهودهما وتعاونهما لإنجاح الماراثون، موضحاً: “أن سباق “ماراثون بنك الخليج 642” هو أول سباق من نوعه معتمد عالميا للعدو والمشي في الكويت وسوف يشهد السباق هذا العام فعاليات أكبر من العام الماضي، ونتمنى حضوركم.

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