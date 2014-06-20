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وقعت المطربة العالمية ماريا كاري في موقف لا تحسد عليه، خلال إحيائها لحفل رأس السنة، الذي نقل مباشر على قناة ABC حيث فشل المنظمين، في التعامل بحرفية في تنظيم الحفل، فقد تفاجأت الفنانة بحدوث عطل فني، ولم تنجو بعد ذلك من تعطل سماعة الأذن الخاصة، وكأن المنظمين يتعاملون مع فنانة مبتدئة. رغم أنها كانت حريصة على تقديم حفل ساهر مميز لا ينساه عشاقها ومحبيها.

يبدو أن نهاية السنة المنقضية، لم تمر برداً وسلاماً على الفنانة العالمية ماريا كاري، فقد ختمتها بمواقف محرجة خلفت لديها امتعاضاً، لأن الأمور لم تجري كما كان مخططا لها.

وحسب ما نقلته وكالة Associated Press، فإن المطربة ذهلت عندما حدث عطل فني مع بداية أدائها لأغنيتها الأولى، التي تحمل عنوان Emotions، حيث لم ينطبق ما تغنيه ماريا كاري بتاتاً مع الصوت الخلفي للمسرح، ناهيك أنه لم يتناسق مع ما كان يؤديه الراقصين على الخشبة.

وخرجت ماريا كاري عن صمتها على الهواء مباشرة، لتقدم التوضيحات الكافية إلى جمهورها

قائلة: “..أحاول أن أتمتع بروح رياضية، وأتعامل مع الموقف..”، وبذكاء منها وباحترافية عالية في تدارك الموقف، طلبت من الجمهور أن يشاركها في أداء أغانيها.

إلا أنه بعد ذلك فاجأها خلل آخر خلال الانتهاء من إطراب جمهورها بأغنية We Belong Together، حيث لم تصدق عندما تعطلت سماعة الأذن الخاصة بها، ولم تتمكن من مواصلة الغناء، واكتفت بالقول مندهشة وبأسارير الأسف استطردت تقول: “لا يوجد تحسن في الوضع على الإطلاق..”.

الجدير بالإشارة فإن بعض من المواقع الإعلامية أكدت أن المطربة العالمية الشهيرة ماريا كاري لم تجد التعاون الكافي مع منظمي الحفل حتى قبل صعودها على خشبة المسرح، حيث لم تقم بالبروفات الكافية التي تضمن نجاح حفلها.