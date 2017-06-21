صوتها الخارق دخل موسوعة جينيس …..ماريا كاري تثير الانتقادات بوزنها الزائد

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ظهرت النجمة ماريا كارى البالغة من العمر 47 عاماً، خلال تسوقها في متاجر برشلونة، بصورة مختلفة عن التي اعتاد الناس رؤيتها بها، فقد زاد وزنها بطريقة تثير الانتقاد.

والتقط مصورى “البابارتزى” عدة صور للنجمة العالمية مع حرسها الشخصي، وهي ترتدي ملابس شفافة أظهرت مدى اكتسابها للوزن.

والظاهر أن ماريا أرادت أن تلفت النظر إلى حذائها أكثر منها، فقد ارتدت حذاء أنيق ذى كعب عال من مجموعة دار ” Alaia ” ، يصل سعره إلى 1000 جنيه استرلينى.

عرف عن ماريا كارى عشقها لاتباع أحدث خطوط الموضة العالمية، حيث تنتقى قطع ملابسها من أهم الدور مثل ” Gucci ” و ” Philipp Plein ” و ” Alice + Olivia ” و ” Yousef Aljasmi ” وغيرها، إلا أن زيادة وزنها هذه المرة لم يسمح لها بالتأنق.

يشار إلى أن موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية، لقبت ماريا بـ “Songbird Supreme”، حيث اشتهرت بمدى صوتي يصل إلى خمسة أوكتاف، وأسلوب “الميليسماتيك” وقدرتها الصوتية على التصفير أثناء الغناء.