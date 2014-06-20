ثلاثين عملاً تشكيلياً في معرض الفنانة مريم الجمعة “حُب أصفر”

شارك

اختتم بقاعة عبدالله الشيخ بجمعية الثقافة والفنون في الدمام، معرض الفنانة التشكيلية مريم الجمعة، بعنوان”حب أصفر” والذي ضم ثلاثين عملاً تشكيلياً، غلب عليها حالتين بالأبيض والأسود، كل منهما يوضح تناقض الأخرى، حيث ناقشت الجمعة قضية الحبُ بالنسبة للمرأة بمفهوم مختلف ومغاير طرحت من خلالها التحديات التي تواجه المرأة في المجتمع وطموحاتها.

المعرض الذي افتتحه الفنان عبدالرحمن السليمان، تميز بجداريتين اشتركت فيهما فكرة الأجنحة التي خلقها خيال المرأة للقفز من خلالهما على عالم طموحاتها وأحلامها وتحقيقها، حيث اتسمت غالبية الأعمال بخامة “الأكريليك” واُدخلت أوراق الجرائد إلى بعض منها.

الكاتب حسين الملاك، أوضح أن المعرض جعل عتبته صادمة بإعادة تشكيل لون الحب من الأحمر إلى الأصفر ليعرض رؤيتها لهذا المفهوم من زاوية فنية، فالحب أسمى المشاعر الإنسانية وأنفسها فهو تماماً كالذهب ذلك المعدن النفيس الذي يحمل جوهره كما يحمل مظهره جمالا آخاذاً يجعله عرضة للكسب والاقتناء.

الفنانة مريم الجمعة، أوضحت أنها انطلقت في رؤيتها البصرية من دلالات اللون كما في النص القرآني “صفراء فاقع لونها تسر الناظرين” لتعيد تشكيل الحب الذي يحتاج للبريق الدائم كما يحتاج للثقة بقيمته الذاتية.