مريم المهيري: إعلان 2017 عاماً للخير يعزز النهج الإنساني للإمارات

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في تصريح لمريم المهيري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ twofour54 مركز صناعة الإعلام والترفيه في إمارة أبوظبي، حول إعلان 2017 “عام الخير”، والذي أطلقه سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، قالت، أن هذه لفتة كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله، حيث تحمل هذه المبادرة معان كبيرة وقيماً نبيلة يمكن للجميع المساهمة فيها من كل الأعمار والفئات والتوجهات كل حسب موقعه وبقدر استطاعته ودوره الاجتماعي.

وأضافت قائلة: إن دولة الإمارات نموذج يحتذى به في العطاء، وما مبادرة “عام الخير” إلا إقراراً باستمرار النهج الإنساني وتعزيزه بين أفراد المجتمع لجعل العمل التطوعي والابتكار أسلوب حياة وعادة يومية لنحقق السعادة.

فالسعادة تولد الأفكار الإبداعية التي من شأنها أن تضيف إلى إنجازات قيادتنا الرشيدة التي تأسست على مبادئ الخير والتعاون والعطاء والتسامح.

ونثمن دعوة قادتنا لتطوير برامج المسؤولية الاجتماعية السنوية وحثنا على العطاء. فقد اعتمدت twofour54 العام الماضي مبادرة اتحدنا للإمارات التي تهدف إلى رد الجميل للمجتمع من خلال العمل التطوعي لدعم عدد من المبادرات في الدولة، وسنواصل العام المقبل توسيع نطاق المشاركة لتضم المواهب الإعلامية الشابة، وتنويع الأنشطة والفعاليات ضمن هذه الحملة التي يشارك فيها الموظفون والشركات المرخصة في المنطقة الإعلامية بما يعزز التوجه والنهج الذي تبنى عليه مبادرة عام الخير 2017.

كما أننا نؤمن بدورنا كمنطقة إعلامية في تسليط الضوء على هذه المبادرة من خلال بث محتوى إعلامي يشجع الأفراد على العمل التطوعي لما له من أهمية في رفع مستوى الترابط والتعاضد بين أفراد المجتمع الواحد.

نبذة عن twofour54

تعتبر twofour54 مركز صناعة الإعلام والترفيه في إمارة أبوظبي، وقد تأسست بهدف إرساء دعائم المنطقة الإعلامية الحرة في العاصمة الإماراتية، وتوفير المرافق والخدمات لجذب الشركات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية للإمارة.

كما تكمن مهمتها في تمكين جيل جديد من القادة المبدعين وبناء أبوظبي كمركز رائد في منطقة الشرق الأوسط لإنشاء المحتوى، وتوفر twofour54 مرافق إنتاج عالمية المستوى، ومبادرات لتنمية المواهب وبرامج تدريبية، وخدمات لدعم الأعمال التجارية للشركات الإعلامية.

يضم مجمع twofour54، التي تم ابتكار تسميتها لتدل على الإحداثيات الجغرافية لإمارة أبوظبي، حالياً أكثر من 400 شركة إعلامية وترفيهية، من ضمنها سكاي نيوز عربية، إيمج نيشن، يوبيسوفت، CNN، فوكس، فلاش انترتيمنت، M&C Saatchi، Flat6Labs. فضلاً عن تجمع للموظفين المستقلين المتحدثين باللغتين العربية والإنجليزية، ومجتمعاً إبداعياً من الطامحين للعمل في مجال الإعلام.