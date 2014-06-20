ميريام فارس ضيفة مهرجان دبي للتسوّق في حفل ل”كارتييه”

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حلّت المغنية الاستعراضية والممثلة اللبنانية ميريام فارس ضيفة شرف على فعاليات الدورة الثانية والعشرين من “مهرجان دبي للتسوّق”، حيث شاركت في جلسة لاستعراض تصاميم المجوهرات الجديدة ضمن مجموعة LOVE التي أطلقتها علامة “كارتييه” العريقة.

وحضرت ملكة المسرح ميريام فارس حفل إطلاق مجموعة مجوهرات “كارتييه” الجديدة LOVE والذي أقيم في ركن الأزياء بدبي مول، مع عدد من كبار الشخصيات، وقدّمت الفنانة خلال الحفل نصائح مهمة حول كيفية ارتداء الخواتم والأقراط والقلائد والأساور ضمن المجموعة الجديدة التي أطلقتها علامة الأزياء الفرنسية الفاخرة، كما أوردت لمحة عن أسلوبها بالمزج بين تصاميم المجوهرات والألوان والأشكال. وبعد انتهاء الحفل التقت الفنانة الاستعراضية مع المعجبين والمتابعين في دبي مول.

وفي تصريح له، قال سعيد محمد الفلاسي المدير التنفيذي لإدارة التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري: “نتوجه بالشكر إلى علامة “كارتييه”، لتنظيم هذا الحدث الراقي، والذي يمثل إضافة مميزة لفعاليات “مهرجان دبي للتسوّق”.

نحن سعداء بحضور الفنانة ميريام فارس لمشاركتها أسرار الجمال والموضة والتي جعلتها من أبرز الشخصيات المعروفة في عالم الأزياء والموضة. وبهدف استقطاب أعداد أكبر من المتابعين خلال “مهرجان دبي للتسوّق”، يتولى شركاؤنا إطلاق منتجاتهم الحصرية خلال الحدث ويقدمون للزائرين العديد من تجارب التسوق الفريدة والمتميزة”.

ويأتي إطلاق مجموعة LOVE كواحد من الفعاليات العديدة والمتميزة في مجال الأزياء ضمن “مهرجان دبي للتسوق” 2017 الذي يستمر على مدار 34 يوماً.

وتهدف فعاليات مهرجان دبي للتسوق 2017 إلى تعزيز تجارب مكوناته الثلاثة “الترفيه، والربح، والتسوق” ومنحها طابعاً مميزاً بحيث تشمل روائع الموضة والأزياء، وروائع الجمال، وروائع والعطور، وروائع الذهب والمجوهرات، لتمثل هذه الفعاليات منصات يقوم خلالها قطاع التجزئة بتقديم العروض أو إقامة الأنشطة التي تحقق الفائدة بالوصول إلى أعداد أكبر من الزائرين والمقيمين.