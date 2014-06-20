نصائح ميريام فارس عند ارتداء المجوهرات الفاخرة

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خلال حضور النجمة ميريام فارس لفعاليات الدورة ال22 لمهرجان دبي للتسوق ومشاركتها في حفل إطلاق مجموعة مجوهرات “كارتييه” الجديدة ” LOVE”، قدّمت نصائح مهمة حول كيفية ارتداء المجوهرات الملائمة للمناسبة والظهور بإطلالة أنيقة تكون فيه المجوهرات متوافقة تماماً مع الحدث ومع ما نرتديه، وغيرها من التفاصيل التي يجب أخذها بالإعتبار عند ارتداء المجوهرات الفاخرة، كما أوردت ميريام لمحة عن أسلوبها بالمزج بين تصاميم المجوهرات والألوان والأشكال.

وأشادت ميريام بمجموعة LOVE، وقالت: هي من أجمل المجموعات التي أطلقتها كارتييه العلامة الفرنسية المرموقة، فهي تجسد الحب والرومانسية، وتتميز بقطعها المرصعة بالألماس والذهب، وبتصميم الزخارف اللولبية، والأشكال البيضوية، وأناقة التفاصيل البسيطة.