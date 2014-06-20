تكشف سر إخفاء هوية زوجها…ميريام فارس تضاعف أجرها في الحفلات

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أعلنت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن قيامها برفع أجرها في الحفلات إلى الضعف حيث أوضحت أنها كانت تتلقى دعوات لإحياء حفلات كثيرة تصل إلى 4 حفلات في الأسبوع الواحد، الأمر الذي أشعرها بتعب وإرهاق شديدين.

واختارت ميريام أن تلبي دعوة إقامة حفلات العائلات الثرية فقط لأن هذه الطبقة تدفع الكثير لإحضار المطرب التي تريده.

كما كشفت الفنانة ميريام سر إخفاء زوجها عن الأضواء، فقالت هذه رغبته هو، فهو بعيد عن الوسط الفني، لذلك قاما بإتمام الزواج بشكل سرى وهادئ.

وأوضحت ميريام أن زوجها قال لها “أنا متجوز ميريام مش الناس، ولا أريد أن أذهب إلى مكان ما ويقال هذا زوج ميريام”، وأكدت أنها تتمنى أن ييقى على هذا الرأي.

وسأل الإعلامي عمرو أديب ميريام عن سبب عدم ارتداء زوجها للدبلة؟ حيث جاء ردها بكل ثقة “هو عامل تاتو بإسمي بدلا من الدبلة على إصبعه، والتاتو ما بينشال من إصبعه”.