بعد 7 سنوات من الحب الإعلامية مريم سعيد في القفص الذهبي

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A video posted by مريم سعيد Mariam Said (@mariamsaidmbc) on Feb 7, 2017 at 12:56pm PST

أكدت الإعلامية المغربية مريم سعيد نبأ خطوبتها والذي تردد صداه بالعديد من وسائل الإعلام العربية. كما أعلنت أيضا عن موعد الزفاف حيث صرحت بأنه سيكون يوم 7 إبريل لهذا العام أي بعد شهرين بالتمام والكمال.

أما عن زوج المستقبل فقد كشفت أن اسمه كريم ظريف وهو شاب أمريكي من أصل مغربي ويعمل في مجال الاستثمار.

بدأ انتشار خبر الزواج بعد أن قام كريم بنشر صورة على حسابه بالإنستغرام معلقا بالقول “مباشرة من كابري: نعم….لقد قالت نعم هنا بالظبط”.

حدث ذلك أثناء زيارته لجزيرة كابري وهي نفس الجزيرة التي تواجدت بها مريم سعيد. وقد كشفت العروس أن هذه العلاقة عمرها 7 سنوات حيث تعرفت على العريس في عام 2010 بإمارة دبي.

كانت هناك العديد من الشائعات حول علاقتها بالفنان المغربي سعد لمجرد، فقد ربطت هذه الشائعات لهذا الثنائي بعلاقة حب لكن يأتي تصريحها الأخير لينفي ذلك تماما.

وتخطط الإعلامية المحبوبة مريم سعيد لإقامة حفل زفافها بفندق “فورسيزون” بإمارة دبي وأن يكون الحفل على الطريقة المغربية بكافة تفاصيله.

وسوف ترتدي مذيعة MBC لفستانين أثناء حفل الزفاف، أما الفستان الأول فسوف يكون من تصميم سلمى بن عمر في حين سيكون الفستان الثاني من تصميم دار “لا بورجوازي” الكويتية. كما أنه من المنتظر أن تكون ديكورات الحفل أيضا متماشية مع التقاليد المغربية بحسب رغبة العروس.