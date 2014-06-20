المذيعة مريم سعيد تختار دار أزياء كويتية لتصميم فستان زفافها

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بدأ العد التنازلي لحفل زفاف الحسناء المغريبة مريم سعيد مقدمة برنامج Et بالعربي، الذي يبث على قناة “أم.بي.سي 4″، المقرر إقامته بتاريخ 7 أبريل المقبل في مدينة دبي، وقد شاركت مريم متابعيها بصورة لدعوة حفل زفافها، والتي جاءت على شكل باب أبيض ذو خلفية ذهبية مستوحاة من الطبيعة، وفضلت أن يكون فستان زفافها الأبيض من تصميم دار أزياء كويتية.

وقد أشرفت العروس المذيعة المغربية مريم سعيد، على اللمسات الأخيرة لحفل زفافها على خطيبها رجل الأعمال الأمريكي من أصل مغربي كريم ظريف، وقد اتسم كرت الدعوة الذي نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي بالرقي والجاذبية كونه اتخذ شكل باب أبيض ذو خلفية ذهبية مستوحاة من الطبيعة، وفتح أبوابه على اسمي العروسين، ويتعلق الأمر ب”كريم ومريم”، وجاء تصميم الدعوة من توقيع الفنان “أكسم قاسم، وفي لفتة طيبة حرصت المذيعة المغربية مريم سعيد على تقديم شكرها وامتنانها الكبير له من خلال نشرها لتعليق جاء فيه: “..شكراً للفنان التشكيلي أكسم قاسم على تصميم بطاقة الدعوة الخاصة بعرسي.. شكراً على حرصك و اهتمامك بأدق التفاصيل..”.

كانت مذيعة برنامج Et بالعربي قد أكدت خبر خطبتها السار شهر فبراير الماضي، على رجل الأعمال المغربي الأمريكي كريم، بعد علاقة صداقة تحولت إلى قصة حب جمعتهما طيلة 7 سنوات كاملة، ومن المرتقب أن يحتضن فندق فورسيزون الكائن بدبي حفل زفافهما، ويتردد أن العروس مريم انتقت الظهور بإطلالتين من بينهما إطلالة مغربية تقليدية ودون شك سوف تكون بالقفطان المغربي، والثانية فضلت أن تكون بفستان زفاف أبيض من تصميم دار أزياء “لا بورجوازي” الكويتية مع تاج مرصع بالألماس.