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فستان مارلين مونرو يباع بـ 4.8 مليون دولار

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فستان مارلين مونرو

وكالات

بيع فستان ارتدته أيقونة هوليوود مارلين مونرو في عيد ميلاد الرئيس الأميركي السابق جون كنيدي، في حفل أقيم عام 1962 بمبلغ 4.8 مليون دولار في مزاد في لوس أنجلوس.

وقالت دار جوليان للمزادات في بيان لها، إن دار “ريبليز بيليف ات أور نوت” هي من اشترى الثوب الذي صممه جون لويس والمغطى بالترتر، ولونه يضاهي لون بشرة مارلين مونرو.

وتعتبر أغنية مارلين مونرو “عيد ميلاد سعيد سيدي الرئيس” واحدة من أشهر الأغنيات المرتجلة في التاريخ الأميركي، وكانت ترتديه في حفل أقيم في 19 مايو 1962 خلال حملة لجمع الأموال للحزب الديمقراطي بحديقة “ماديسون سكوير” في نيويورك.

يذكر أن الثوب هو قطعة من الأشياء الكثيرة المرتبطة بحياة مونرو تعرضها دار جوليان في مزاد على مدى ثلاثة أيام.

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