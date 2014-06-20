هل تعتلي مارين الصعيدية عرش الأليزيه وتحكم فرنسا؟؟

شارك

يحبس العالم أنفاسه انتظاراً لم ستسفر عنه نتائج الانتخابات الفرنسية الحامية الوطيس. ولا يستطيع أحد التكهن بالحاكم الجديد الذي سيصل إلى قصر الإليزيه ليدير الجمهورية الفرنسية.

ومن بين المتنافسين في هذا المعترك السياسي هناك شخصية نسائية أثارت الجدل بالصحف العالمية.

نتحدث هنا عن المرشحة الفرنسية مارين لوبان. ربما لم نسمع عنها كثيراً من قبل ولكنها استطاعت أن تعرفنا بجذورها التاريخية خلال هذا الأسبوع عن طريق نشر العديد من التغريدات على موقع تويتر.

فمثلاً كانت لها تغريدة نشرتها منذ يومين تؤكد من خلالها أن جدتها الكبرى بولين قبطية وولدت وعاشت لمدة 20 عاماً بمدينة الاسكندرية المصرية.

ليس هذا فحسب بل إن أم جدتها قد ولدت في صعيد مصر وتحديداً في محافظة أسيوط. وانتقلت أم الجدة مع زوجها بعد ذلك إلى مدينة الاسكندرية.

أما الجدة نفسها فقد ولدت وعاشت في الاسكندرية كما ذكرنا وتزوجت من شاب فرنسي عام 1907 كان يعمل مشرفاً في مجال البناء.

تمتلك لوبان الفرصة الأكبر للوصول إلى عرش الإليزيه وعلى الرغم من ذلك تعتز وتفاخر في تغريداتها بأصولها الشرقية.