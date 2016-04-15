المصممة مرمر حليم : أزيائي بعيدة عن التعقيد وتجمع بين الشرق والغرب

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تتسم ببساطتها وذوقها القريب جداً من المرأة الشرقية والعصرية في آن واحد، فقد حظيت مصممة الأزياء مرمر حليم بشعبية بين السيدات العربيات والنجمات على حد سواء، لأنها موهبة مميزة مدعومة بفهم عميق للطبيعة الشرقية وخطوط الموضة العالمية.

التقيناها لتحدثنا عن تصاميمها وأحدث خطوط الموضة لهذا العام

نود معرفة نبذة سريعة عنك بداياتك في عالم التصميم؟

درست في معهد تصميم الأزياء ” FDC” لمدة سنتين في إيطاليا، لبيّت بذلك رغبتي الشديدة في دراسة ما يتعلّق بالرسم والتصميم وغيره، فلقد كان لهاتين السنتين دوراً كبيراً في تنمية موهبتي وصقلها، فالموهبة وحدها ليست كافية إذا ما دعمت أكاديمياً، علمياً وعملياً.

ماذا عن مجموعتك الأخيرة ورؤيتك الخاصة لها؟

أطلقت مجموعتي الأخيرة “Lost Between East and West ” في حدث “دي آند دي ليتست”، وهي مستوحاة من أغنية “سيرة” للمغنية المصرية دينا الوديدي، فكما هي الأغنية مزيج بين الشرقي والغربي، كذلك مجموعة أزيائي هي خليط بين الشرقي والغربي، فأنا أوافق بشدة أن تكون السيدة متابعة لصيحات الموضة، وأن ترتدي كل ما هو جديد دون أن تنسى هويتها العربية. وقد ركزت في تصاميم هذه المجموعة على اللونين الذهبي والأسود كثيراً، للدلالة على الشرق والغرب على التوالي.

نجد أنك تميلين للبساطة، فما السر وراء ذلك؟

عندما أفكر في التصميم أول ما أتساءل عنه هو هل سألبس أنا هذا التصميم أم لا؟ وأنا بطبيعتي أميل إلى ارتداء الملابس البسيطة، فهي تشبهني وتجعلني أكثر راحة وحرية، وأعتبر أن أجمل الأشياء التي منحنا إياها الله هي الطبيعة والتي رغم سحرها وجمالها الأخاذ فهي بسيطة.

هل حصلت على أية جوائز، أو شاركت في عروض أزياء عالمية؟

شاركت في أسبوع الموضة في لندن عام 2014، وفي لوس أنجلوس عام 2015، ودعوت رسمياُ للمشاركة في أسبوع الموضة في لاس فيغاس لكنه تعارض مع حدث “دي آند دي ليتست” الذي أطلقت فيه مجموعتي الأخيرة هذا العام.

هل تابعت أسابيع الموضة للموسم الجديد لربيع وصيف 2016؟ ما الذي أعجبك؟

بالطبع تابعتها، ومتابعة أسابيع الموضة هي حدث جوهري لأي مصمم، وتؤثر بشكل أو بآخر على أي عمل نقوم به، أنا من المعجبين بأعمال مايكل كورس، وبوس فهي بسيطة وتهتم جداً بالتفاصيل الدقيقة والتي تغني التصميم، كما كان لإيلي صعب هذه السنة الحظوة الأكبر عندي فقد قدم شيئاً مختلفاً وجديداً وعصرياً وفي نفس الوقت بروح إيلي صعب، أحببت أيضاً أعمال كارولينا هريرا هذا العام.

كيف تري ملامح الموضة الجديدة فى الربيع والصيف القادمين؟

البساطة، النعومة، والأنوثة الطاغية، عودة موضة الخمسينات والستينات بتنانيرها البسيطة والمميزة والمثيرة في نفس الوقت.

فانشغال السيدة في هذا العصر بأعمالها وعائلتها تولد لديها رغبة بأن ترتدي ما هو مريح وبسيط، لذلك فإن تنانير فترة الخمسينات والستينات تلبي هذه الحاجيات.

من من الفنانات اللاتي ارتدت تصاميمك؟

تعاملت مع أمل بوشوشة، جويل ماردينيان، ديمة الجندي ومن مصر منّة شلبي، ومن السعودية مروة محمد، وأخيراً مع الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب التي أفتخر بالتعامل معها، فهي من أكثر الفنانات أناقة في الشرق الأوسط.

من الفنانة التي تودين التصميم لها؟

عندي قائمة طويلة من الأسماء، أتمنى أن أتعاون مع الكثيرات من نجوم الوطن العربي، كانت شيرين عبد الوهاب ضمن قائمتي وقد حققت ذلك أخيراً، أتمنى أن أصل إلى العالمية عن طريق التعاون مع فنانات عالميات، مثل إيما ستون فهي ترتدي عادة ما يشبه أعمالي.

هل يختلف تصميمك لفساتين النجمات عن تصميمك للفساتين للسيدات العاديات؟

كلا، لا يوجد أي اختلاف فالفنانات عادة يخترن مما أطلقته أو من مجموعاتي الجاهزة فعلاً، والحمدلله فأنا ممتنة لذلك فهو شعور رائع أن يعجب نجوم المنطقة المعروفون بأناقتهم بتصاميمي وذوقي.

حدثينا عن موقف لن تنسيه واجهك أثناء تصميمك لأحدى فساتين النجمات؟

هو موقف طريف فعلاً، ففي إحدى المرات قررت إحدى الفنانات أن ترتدي من مجموعتي ولكن أرادت إضافة بعض التغييرات على التصميم بحيث يتناسب مع طبيعتها وذوقها وستايلها، وقد عملنا على ذلك لأربعة أيام بلياليها، وكلما أنجزنا تغييراً جديداً كانت تطلب تغييراً آخر وإلى الآن لم ترتدي الفستان المطلوب.

من هو المصمم الذي تتخذيه قدوة لك فى عالم الازياء؟

إيلي صعب، بكل تأكيد، فهو ليس مصمماً فحسب، ويعجبني كسيدة قبل أن أكون مصممة. ما فعله إيلي صعب هو حلم، حلم كل مصمم عربي أن تصبح دار أزيائه وجهة لكل العالم ولمختلف الأذواق. فهو حقق حلم وأدخل الأمل إلى قلوب جميع المصممين العرب بأن يصلوا إلى العالمية. كما تعجبني تصاميم عز الدين علايا أيضاً فهو من المصممين المميزين.