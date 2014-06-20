المرأة والأسرة

دراسة: الزواج يطيل العمر ويعدل المزاج

by أيمن الرفاعي
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الزواج يطيل العمر ويعدل المزاج

أكدت إحدى الدراسات الحديثة أن الشخص المتزوج يتمتع بصحة جسدية أفضل من نظيره الأعزب أو الأرمل.

وأرجعت الدراسة ذلك كله إلى العديد من الأسباب أهمها انخفاض هرمون التوتر لدى الشخص المتزوج. كما ربطت الدراسة أيضاً ما بين الزواج وإطالة العمر.

وقام الباحثون بفحص “هرمون الكورتيزول” الذي يفرزه الجسم في حالات التوتر لدى 572 رجل وامرأة تتراوح أعمارهم ما بين 21 إلى 55 عاماً.

وقد أشارت النتائج إلى انخفاض هذا الهرمون الخاص بالتوتر عند المتزوجين مقارنة بالعزاب والأرامل.

وعندما ينخفض هذا الهرمون بالجسم يؤدي ذلك إلى تعديل الحالة المزاجية كما يؤدي إلى الوقاية من أمراض القلب والسرطان ويترتب على هذه الحالة التمتع بصحة جيدة أيضاً..

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