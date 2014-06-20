الرجال المتزوجون من جميلات معرضون للإصابة بالضغط

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لا يستطيع الرجال مقاومة النظر إلى النساء الجميلات، لكنهم لا يعلمون أن ذلك قد يعرض حياتهم للخطر، حيث قدمت دراسة نرويجية تقريراً حول 8 أمراض تصيب الرجل بمجرد الجلوس 5 دقائق مع امرأة جميلة.

وأكدت الدراسات التي أجرتها جامعة “فالنسيا” الإسبانية، أن ارتفاع معدل هرمون “الكورتيزول” في الدم سببه قضاء أكثر من 5 دقائق مع امرأة جميلة مما يؤثر على صحة الرجل لأنه الهرمون المسؤول عن الإجهاد للجسد.

وأثبتت دراسة أخرى أن نظام دماغ الرجل يصاب بالخلل لدقائق وربما لساعات عندما يشاهد امرأة جميلة.

وأجرت جامعة “أوسلو” النرويجية تجربة على 300 شخص لمعرفة تأثير صور النساء الجميلات على دماغ الرجل، وفي الجزء الأول من التجربة عرض عليهم صور لنساء جميلات لمدة 5 ثوان، ثم طالبوهم بتقييم جمال كل واحدة.

وفي الجزء الثاني من التجربة منح الرجال الذين حصلوا على المورفين وجوه النساء التي أعجبتهم علامات مرتفعة، وزادت رغبتهم في مشاهدتهن والنفور ممن لم تعجبهم، أما من منحوا “النالتريسكون” فوضعوا علامات متدنية للوجوه التي أعجبتهم وقلت رغبتهم في مشاهدة الصور، وهو ما يشير لإمكانية التحكم في نظرتنا للجمال وفقاً لما قالته الباحثة أولجا تشلنكوفا.

ويأخذ الرجل قرارات متهورة عندما يكون بصحبة امرأة جميلة، وذلك نتيجة لتجربة أجريت على 966 شاباً وشابة أثناء التزلج، ولوحظ إقدام الشباب على القيام بحركات متهورة أمام الفتيات أكثر من التي أمام الشباب.

كما تصبح المرأة الجميلة مشكلة كبرى بالحياة الاجتماعية لإثارتها مشاعر الغيرة لدى النساء وجذبها لإعجاب الرجال، ووفقاً لمجلة “إكسبيريمونتل” يقل الأداء الوظيفي للرجال الذين يجالسون نساء جذابات، عمن يجالسون نساء لا يجدونهن جذابات.

كما تضر المرأة الجميلة قلب الرجل لزيادة توتره أمامها خاصة هؤلاء الذين يظنون أنهم ليسوا على القدر الكافي من الشجاعة لمجاراتها، وتسبب الغيرة أمراض الضغط، حيث أجمعت دراستان أميركية وبريطانية أجريتا على 35099 فرداً أن زيادة نسبة الإصابة بأمراض الضغط تزداد لدى الرجال المتزوجين من نساء جميلات.