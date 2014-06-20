بالفيديو: عاشقان يتزوجان في عمر 90 بعد فراق دام 75 عاماً

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نقل فؤادك حيث شئت من الهوى…ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يعشقه الفتى….وحنينه أبداً لأول منزل.

عندما كتب أبو تمام هذه الأبيات هل كان يعلم أنه يسرد قصة حب حقيقية؟ هذا ما حدث تحديداً بإحدى القرى الباكستانية.

حيث بدأ عشق الشاب “غلام فريد” للفتاة “حياته بي بي” قبل أن ينبت الشعر في وجهه على حسب قوله لقناة العربية، وقد صادف ذات يوماً أنه كان يتحدث معها فلمحهما والدها وأسرّها في نفسه ولم يتحدث إلى ابنته بهذا الشأن.

عندما توجه غلام فريد لخطبة حبيبته بعد ذلك رفض والد الفتاة بشدة لأنه كان قد أخذ انطباع سيئ عن الشاب.

وتتزوج الفتاة من رجل آخر وتنجب عدد من الأولاد الذين يتزوجوا لترزق بالأحفاد ثم يموت زوجها. تمر السنين وتسير حياة غلام فريد بنفس الطريقة، حيث يتزوج ويرزق بالأبناء والأحفاد وتموت زوجته.

يفكر غلام فريد وحياته بي بي في إحياء العشق القديم بعد مرور 75 عاماً على بداية حبهما. قرر العاشقان الارتباط وتتويج قصة حبهما بالزواج كما كانا يحلمان في فترة الشباب لكن هذه المرة يأتي الرفض من الأبناء.

يعترض الأبناء على هذا الزواج بحجة أن العاشقين في التسعين من عمرهما، كما أن عادات وتقاليد المجتمعات الريفية في باكستان لا تبارك مثل هذه الزيجات. لكن أمام إصرار العشيقان يرضخ الأبناء لرغبتهما ويتم الزواج بعد مرور 75 عاماً على قصة حبهما ليبرهنا للعالم أنه بالفعل ” ما الحب إلا للحبيب الأول.”