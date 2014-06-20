بالفيديو: تزوج ثلاث نساء واحصل على الرابعة مجاناً

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موجة غضب واسعة تجتاح المملكة العربية السعودية عقب ظهور الأكاديمية هوازن ميرزا على قناة “روتانا خليجية”. حيث أعلنت ميرزا أنها بصدد إنشاء أكاديمية تهدف إلى تعدد الزوجات.

وشرحت فكرة هذه الأكاديمية والتي شبهتها بفكرة ” ستار أكاديمي”، وتؤكد أنها تستهدف الشاب بحيث لا يقل عمره عن 25 عاماً ومن ثم يلتحق بالأكاديمية والتي يلتحق بها النساء أيضاً.

وبعد التأكد من كفاءة الشاب وقدراته على إقامة حياة أسرية يتم تزويجه بثلاث نساء في شهر واحد بحيث تكون الأولى آنسه لم يسبق لها الزواج والثانية مطلقة والثالثة أرملة.

وإذا أثبت الشاب قدراته على تحمل أعباء الزواج يتم منحه الزوجة الرابعة كهدية مجانية بعد 10 سنوات. وتؤكد ميرزا أكثر من مرة أنها لا تستهدف الرجل المتزوج على الاطلاق ولكن الشاب الذي لم يسبق له الزواج من قبل.

الفكرة كما تشرحها هوازن ميرزا تهدف إلى القضاء على مشكلة العنوسة ولكنها لاقت هجوماً عنيفاً على وسائل التواصل الاجتماعي، فحتى المذيعة التي كانت تحاورها اضطرت للضحك بصورة هستيرية لأكثر من مرة خلال اللقاء وعقب انتهاء الحلقة انهالت التعليقات والتغريدات الرافضة للتعامل مع المرأة على أنها سلعة، كما كان انتقاد رواد التواصل الاجتماعي أيضاً ممزوجا بالدهشة لأن هذه الاقتراحات جاءت من امرأة وليس من رجل كالمعتاد.