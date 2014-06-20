المخرج مارتن سكورسيزي يجمع نجوماً محبوبين في فيلمه المثير

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يخوض المخرج مارتن سكورسيزي، تجربة تصوير فيلم جديد، بقصة مثيرة ويحمل عنوان” The Irishman”، علماً أنه العمل الفني الذي تم تأجيله عدة مرات، حيث يتقمص فيه البطل هوية قاتل محترف لا يترك وراءه أدلة إدانته، ويقوم بإنهاء حياة ما لا يقل عن 25ضحية، ويقترف جريمته الكبرى في حق زعيم اتحاد العمال جيمي هوفا، واختار المخرج سكورسيزي لهذا الفيلم نجوم كبار في العالم ونخص بالذكر روبرت دي نيرو وآل باتشينو وديكابريو…

تمكن المخرج مارتن سكورسيزي من تحقيق نجاح كبير، بفضل فيلمه الأخير “الصمت”، ويستعد لمواصلة طرح العديد من الأعمال المهمة مع ممثلين ينجذب للعمل معهم، وكشفت العديد من وسائل الإعلام أن هذا المخرج الكبير لديه مشروع فيلم بعنوان The Irishman، الذي يعد فيه بالكثير من الاثارة والتشويق والقوة في الأداء، وينتظر أن ينطلق في تصوير مشاهده مطلع شهر يناير القادم، حيث يستعين فيه بنجوم يحبهم الجمهور ويتابع أعمالهم بشغف، وإلى جانب ذلك يستخدم في هذا الفيلم تقنية CGI لتعديل الصورة عن. طريق جهاز الكمبيوتر كي يبدو الممثل

“روبرت دي نيرو” أقل من عمره كثيراً وليقربه من مرحلة الشباب.

ويعكف هذا المخرج في الوقت الراهن، على العمل مع الممثل ليوناردو دي كابريو في إعداد فيلم The Devil in the White City، المقتبس من رواية مستقاة من الواقع لصاحبها “إيريك لارسون”.

وتتناول الأحداث قصة رجلين هما المصمم المعماري الذي أقام معرضاً ورجل اسمه هنيري هوارد هولمز، أول سفاح في تاريخ أمريكا، اغتنم فرصة تنظيم المعرض في الإيقاع بنحو 200ضحية في شباك فخه ليقتلهم واشتهر باسم قلعة القتل، وينتظر أن يكون هذا العمل مميزاً، بفعل ما يحتويه من إثارة.