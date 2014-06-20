نجوم الغناء العربي في المهرجان الموسيقي العالمي “موازين”

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تقام الدورة 16 لمهرجان “موازين إيقاعات العالم” العالمي في الفترة من 12 إلى 20 مايو على مسارح محمد الخامس والسويسي والنهضة وأبو رقراق، وتأكد انضمام المغنيان العراقي ماجد المهندس واللبناني فارس كرم إلى نجوم الحدث الأبرز موسيقياً كل عام في المغرب.

وقالت جمعية مغرب الثقافات المنظمة للمهرجان، أن “حفل ماجد المهندس سيقام في 13 مايو على مسرح النهضة وسيعقبه حفل فارس كرم في 16 مايو على المسرح ذاته”.

كما أكد منظموا المهرجان مشاركة كل من المغنية اللبنانية نوال الزغبي والبريطاني سامي يوسف والفرنسي شارل أزنافور في الدورة الـ16 من المهرجان.

يذكر أن مهرجان موازين إيقاعات العالم الذي تأسس في 2001 يعد من أكبر المهرجانات الموسيقية في المنطقة العربية والعالم، حيث بلغ عدد زائريه في الدورتين السابقتين أكثر من مليوني زائر.