كبار النجوم العرب يلتقون جمهورهم في موازين بالمغرب

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تنطلق الجمعة 12مايو فعاليات الدورة الــ 16 من مهرجان موازين إيقاعات العالم الذي تنظمه جمعية مغرب الثقافات وتحتضنه العاصمة المغربية الرباط.

وتتميز البرامج الشرقية لهذه الدورة بحضور أبرز نجوم الغناء بالوطن العربي: “حسين الجسمي” (الإمارات)، “جورج وسوف” (سوريا)، “ماجد المهندس” (العراق)، “لطفي بوشناق” (تونس)، “نجوى كرم” (لبنان)، “تامر حسني” (مصر)، “فارس كرم” (لبنان)، “نوال الزغبي” (لبنان)، “حسين الديك” (سوريا) و”محمد السالم” (العراق) كما وضعت إدارة المهرجان اسم الفنان البريطاني من أصل إيراني “سامي يوسف” ضمن فقرة البرامج الشرقية حيث يفتتح فعاليات موازين مساء الجمعة 12 مايو.

يذكر أن كلاً من الجسمي والزغبي وكرم وتامر حسني يشاركون للمرة الثالثة في مهرجان موازين إيقاعات العالم، في حين يشارك وسوف وبوشناق والماجد للمرة الثانية والديك والسالم لأول مرة.