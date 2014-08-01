الإخصائية مايا حداد: حافظي على رشاقتك في رمضان بـ5 خطوات فقط

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وتبقى الرشاقة الشغل الشاغل لعدد كبير من الأشخاص في شهر رمضان، ولا سيما النساء. لذلك أرادت ختصاصية التغذية مايا حداد ربيز أن تطلعك على كيفية تحقيق الرشاقة في رمضان بخمس خطوات مضمونة:

_ الحرص على تناول كميات كافية من المياه (بمعدل ليتر ونصف الليتر) بين الإفطار والسحور. على أن يتم كسر الصيام بـ 2-3 أكواب من الماء.

_ الاستمرار في ممارسة النشاطات الرياضية مثل المشي، لـ3-4 أيام في الأسبوع، وذلك في الفترة الممتدة بين الإفطار والسحور، ولا سيما بعد مرور ساعة إلى ساعتين من الإفطار.

_ تجنّب المأكولات الدسمة والمقالي والمعجنات على وجبة الإفطار، والتركيز على أطباق السلطات الملونة الغنية بأنواع الخضار مع الصوص الخالية من المايونيز، وأنواع الشوربات الخفيفة، والأطباق الرئيسية التي تحتوي على لحوم خالية من الدهون.

_ تناول الفواكه بين 2-3 حصص في اليوم، والتخلي عن الحلويات الغنية بالدهون والقطر. علماً أنه يمكن تذوق كمية صغيرة منها مرة واحدة في الأسبوع.

_ عدم إغفال وجبة السحور، وجعلها صحية وخفيفة (على سبيل المثال: 1-2 قطعة من الأجبان القليلة الدسم أو ملعقتين من اللبنة مع بعض الخضار ورغيف صغير من الخبز الأسمر وحبّة فاكهة)، لأنها تعدّل مستوى السكر في الدم وتجعل الجسم في حال من الشبع لفترة أطول خلال النهار، لأنها تحل محل وجبة الفطور الصباحية.