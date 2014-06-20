بعد غياب طويل ميادة الحناوي تعود بألبوم جديد في 2017

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فضيلة بودريش

يبدو انه اصبح مؤكدا عودة الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوي الى الغناء فقد قامت مؤخرا بزيارة إلى مصر علمنا انها جاءت في إطار التحضيرات، التي تعكف عليها من أجل إطلاق ألبومها الجديد، بعد غياب طويل عن الحياة الفنية، ومن المقرر أن تتعاون هذه المرة مع شركة الإنتاج “مزيكا”.

فقد التقت ميادة الحناوي فنانة الجيل كما تلقب، بالمنتج محسن جابر خلال زيارة سريعة قادتها إلى القاهرة، واتفقت على إنتاج وتوزيع ألبومها الجديد، وينتظر أن تكرر الزيارة في الأيام القليلة المقبلة، لتشرع في تسجيل أغانيها، حتى يطرح الألبوم الجديد قريبا، وكان علي عبد الفتاح المستشار الإعلامي للشركة كشف عن التحضيرات التي تقوم بها ميادة الحناوي، حتى يرى إبداعها الفني الجديد النور.

ويتأهب الشاعر وليد زريقة، مدير أعمال ميادة الحناوى، من أجل ترتيب عدد من اللقاءات مع ملحنين وشعراء، بهدف اختيار أغاني الألبوم، الذي سوف يطرح فى الأسواق مع مطلع عام 2017 ، وتحرص ميادة الحناوي على متابعة كل صغيرة وكبيرة بنفسها.

فالمطربة السورية ميادة الحناوي التي تنحدر من مدينة حلب، وتلقب بمطربة الجيل، كانت في الصف الأول ضمن قائمة المطربات العربيات، على اعتبار أن انطلاقتها الفنية كانت منذ الصبا، حيث اكتشفها الموسيقار محمد عبد الوهاب عندما استمع إلى صوتها في إحدى سهراته بمصيف “بلودان” بسوريا.

وبالموازاة مع ذلك، يتفق الجميع أن الأب الروحي الفني لميادة، بليغ حمدي والذي وهبها آخر لحن له في أغنية “عندي كلام”، وكانت من كلمات الشاعر عبد الرحمن الحوتان، وتعاونت ميادة مع الجيل الجديد من الشعراء والملحنين، ونذكر من بينهم الموسيقار سامى الحفناوي، في البوم “غيرت حياتي” والذي أبهرت به وأبدعت، حيث حقق نجاحا كبيرا ويتعطش الجميع الان لاكتشاف وتذوق جديد الحناوي.

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