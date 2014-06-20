حريق في غرفة ميساء مغربي يفقدها وعيها ويدخلها المستشفى

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تفاجأت الفنانة المغربية ميساء مغربي بلهيب حريق، نشب في غرفتها لدى إقامتها بأحد الفنادق الراقية ب”أبو ظبي”، وكانت متواجدة بهذا الموقع في إطار استكمال تصوير مشاهد مسلسلها الجديد، الذي يحمل عنوان “قلبي معي”، وقد تسبب هذا الحريق في اختناقها مما أفقدها الوعي وتم نقلها على جناح السرعة إلى المستشفى حيث تلقت فيه الإسعافات اللازمة.

وبعد أن استعادت النجمة ميساء مغربي، عافيتها قامت بالخروج عن صمتها لتطمأن جمهورها على حالتها الصحية، وكشفت بأن حريق نشب في الجناح الخاص بها عندما كانت نائمة بفعل “ماس” كهربائي.

ولم تخف في سياق متصل أن رجال الإطفاء تدخلوا بسرعة وفي الوقت المناسب وأطفأوا الحريق، واغتنمت الفرصة لتقدم خالص الشكر والامتنان لقوى الدفاع المدني، على اعتبار أنهم تعاملوا مع الوضع باحترافية عالية، مما جعل الخسائر تنحصر في أمور مادية يمكن تعويضها.

تنحدر الفنانة ميساء من مدينة مكناس المغربية، عاشت فترة طفولتها في السعودية، الأمر الذي ساعدها كثيراً على إتقان اللهجة الخليجية، وكانت قد ظهرت لأول مرة في فيديو كليب يحمل عنوان “جزاك الله حبيبي خير” للفنان فايز السعيد، واقتحمت كذلك عالم عرض الأزياء، بينما بدايتها الفنية كممثلة كانت سنة 2000، حيث أدت دوراً صغيراً في المسلسل السعودي “الديرة نت” ثم شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية في دول الخليج وكذلك مصر، وتألقت كثيراً كممثلة في مسلسل “الدنيا لحظة” إلى جانب الفنانة حياة الفهد، والذي أسند إليها فيه لأول مرة دور البطولة.