عاجل: وفاة الفنان الكوميدي مظهر أبو النجا

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توفي منذ قليل الفنان الكوميدي الشهير مظهر أبو النجا عن عمر يناهز 76 عاماً داخل أحد المستشفيات بحي المهندسين بجمهورية مصر العربية.

ولد مظهر أبو النجا بإحدى قرى مركز شربين بمحافظة الدقهلية وانتقل بعد ذلك للعمل بإحدى الشركات بمحافظة الاسكندرية.

اتجه إلى المسرح بعدما تغلبت موهبته على وظيفته، وبدأ مع محمد نجم في مسرحيات شهيرة مثل “موزة وثلاث سكاكين – زوج في المصيدة”. انتقل أبو النجا إلى مسرح الريحاني عام 1971 ليقدم مجموعة مميزة من المسرحيات منها”باي باي – الملاك الأزرق – الاخوة الأندال”.

أثرى المسرح العربي بالعديد من الأعمال المحفورة بالذاكرة مثل “عش المجانين – عبده يتحدى رامبو – الكدابين أوي – عليوة مسافر لندن – الفهلوي – نصب واحتيال – شعبان فوق البركان – لعبة زواج – أولاد دراكولا” كما ساهم أيضاً في مسرحية قطرية بعنوان “عنتر وأبله”.

لم يقتصر عمله على خشبة المسرح فحسب ولكن كانت للراحل أدوار سينمائية متألقة، فقد لعب أدواراً رائعة في مجموعة من الأفلام مثل “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة – الأبرياء – المضيفات الثلاثة – المخطوفة – الغني والفقير – وصية رجل مجنون – الناس الغلابة – إحنا بتوع الاسعاف – فقراء لا يدخلون الجنة – رجب فوق صفيح ساخن – الولد الغبي – شقة وعروسة يارب – إحنا بتوع الاتوبيس”.

اشتهر مظهر أبو النجا بخفة الظل وترديد الإفيهات الضاحكة، ويحفظ الجمهور العربي الإفيه الخاص بالراحل أبو النجا “يا حلاوة” وهو ما يتم ترديده دائماً في حالات التعجب بالمواقف المختلفة.