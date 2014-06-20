فطائر الدجاج واللحم اللذيذة في مناسباتك السعيده

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زينب سعد

حتى لا تحتاري فيما يمكن ان تقدميه من اصناف على مائدتك عندما تكون لديك مناسبات سعيدة سنقدم لك بعض الاطباق اللذيذة والمحببة من الصغار والكبار مثل اصناف المعجنات التي يمكنك عملها بحشوات مختلفه وبطرق سهلة وسريعة اليك الوصفات التالية .

فطيرة الدجاج

المقادير:

½ كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات.

½ كيلو عجينة باف باستري.

كوب جزر مبشور رفيع.

كوب بازلاء.

¾ 1 كوب مرق دجاج.

⅔ كوب حليب.

½ كوب كرفس مقطع شرائح.

⅓ كوب زبدة.

⅓ كوب بصل مفروم.

⅓ كوب دقيق.

ملح وفلفل أسود.

الطريقة:

سخني الفرن عند درجة حرارة 200.

على نار متوسطة ضعي الدجاج والجزر والبازلاء والكرفس ثم غطي الخليط بالماء واتركيه حتى يغلي.

اتركي الماء يغلي لمدة 15 دقيقة ثم صفي الخليط من الماء واتركيه جانبًا.

على نار متوسطة ذوّبي الزبدة ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الدقيق والملح والفلفل الأسود وقلبي ثم أضيفي مرق الدجاج والحليب ببطء وقلبي باستمرار حتى يذوب الدقيق ويغلظ الخليط.

قسمي العجين إلى قسمين ثم افردي قسم منها في صينية ثم ضعي فوقها خليط الدجاج.

صبي خليط البصل والدقيق فوق الدجاج ثم افردي القسم الثاني فوق الخليط واغلقي طرفي العجين ببعضهما.

اصنعي بعض الفتحات الصغيرة في الجزء العلوي من العجين لتسمحي بخروج البخار.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 35 – 40 دقيقة حتى يصبح اللون ذهبيًّا.

اتركيها تبرد قليلًا قبل التقديم.

فطيرة اللحم المفروم

مقادير العجينة

4 أكواب من الدقيق المنخول

1 كوب من الزيت

1 كوب من اللبن الزبادي

1 كوب من البقسماط

2 ملعقة صغيرة ملح

2 صفار بيض

2 ملعقة كبيرة سمسم

2 ملعقة كبيرة حبة البركة

الحشو

1 كيلو لحم مفروم

بصلة كبيرة أو اثنتين وسط مفرومة ناعما

3 فصوص ثوم مفروم ناعما

1-2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

حزمة أو اثنين من البقدونس المفروم ناعمًا

فلفل أحمر مقطع شرائح رفيعة (حار حسب الرغبة)

ملح وفلفل أسود وبهارات حسب الرغبة (سماق وقرفة وزنجبيل وكمون)

ملعقة كبيرة دبس الرمان

الطريقة:

1- ضعي زيت الزيتون على النار ومعه اللحم المفروم والبصل والثوم والبهارات والفلفل (اتركي الملح بعد نضج اللحم المفروم) واتركيه على نار هادئة حتى ينضج.

2- بعد النضج أضيفي البقدونس ودبس الرمان والفلفل الأحمر.

3- خلال طهي اللحم، ابدئي في إعداد العجين.

4- اخلطي الدقيق باللبن والزيت والبقسماط والملح حتى يصبح العجين متماسكًا

5- يجب أن يكون غير طري جدًا وغير صلب جدًا أشبه بعجين الخبز

6- قسمي العجين إلى كرات متوسطة.

7- افردي كل كرة ثم ضعي الحشو من اللحم واغلقيها بشكل نصف دائرة وأحكمي إغلاقها إما بيديك على شكل ضفيرة أو بشوكة تغرسينها فيها جيدًا.

8- رصيها في صينية خبز مدهونة بزيت أو مفروشة بورق خبز

9- ادهني وجه الفطائر بعد الانتهاء بصفار البيض المخفوق، ثم رشي عليها مزيج السمسم وحبة البركة.

10- ادخليها فرن ساخن على درجة 180 درجة لمدة 24 دقيقة على الرف الأوسط، ثم قدميها ساخنة

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