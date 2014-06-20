درجات الحرارة اللازمة لطهو اللحوم بأنواعها

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طرق طهو اللحوم تختلف إذا كان مسلوقاً أو مقلياً أو مشويًا.. وتختلف درجة الاستفادة من كل وسيلة من وسائل الطبخ بل أن درجة الحرارة التي يحتاجها كل نوع من اللحوم عند طهيها تختلف أيضاً وسنتعرف على ذلك سوياً

– اللحوم المشوية (الكباب – الكفتة – الريش) هي أكثر الأنواع احتفاظاً بخواصها الغذائية، وذلك لأن حرارة الشوي تجمد طبقة البروتين الخارجية فتمنع تسرب مركبات اللحم الغذائية.

– نفس الكلام ينطبق على اللحم المقلي

– اللحم المسلوق يفقد كثيراً من ميزاته الغذائية؛ لأن مركباته تختلط بالماء، لكنه يظل أسهل هضماً حيث تهضمه المعدة في ثلثي المدة التي يهضم فيها اللحم المشوي أو المقلي.

درجات الحرارة التي يحتاج إليها كل نوع من اللحوم عند الطهي

1-اللحم البقري يطهى على درجة حرارة 160 فهرنهايت.. ويأخذ حوالي 60 دقيقة لينضج جيداً

2- لحم العجول والحملان على درجة 145 فهرنهايت. لمدة 45 دقيقة

3- الدواجن 165 فهرنهايت. لمدة نصف ساعة

4- صدور الدجاج 170 فهرنهايت. لمدة 20 دقيقة

نصائح هامة

– أياً كانت اللحوم مشوية أو مقلية أو مسلوقة فإن معيار الصحة في أي لحم وفي أي غذاء أن ينضج جيداً وأن لا نملء بطوننا إلى أقصى حد، فلابد من ترك مجال لماء الشرب والتنفس حتى لا نصاب بالتخمة وعدم القدرة على التنفس

– عدم شرب أي نوع من أنواع المياة الغازية الباردة عقب تناول وجبة طعام دسمة أو بها لحوم ساخنة وذلك لعدم تجمد الدهون في الدم لأن ذلك يؤدي إلى جلطات وانسداد في الشرايين