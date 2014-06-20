الشرطة الأمريكية تشدد الحراسة حول النجمة ميل بي

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حرصاً منها على حمايتها من أي أذى أو تهديد قد يمسها، قررت الشرطة الأمريكية وضع النجمة والفنانة البريطانية الشهيرة ميل بي، تحت الحراسة المشددة، حيث أقدمت على مضاعفة عدد من الحراس بهدف تأمين حياتها من أي اعتداء قد يطالها من زوجها الحالي، الذي حركت ضده دعوى قضائية من أجل الحصول على الطلاق عقب حوادث تعديه عليها بالضرب بالرغم من أن علاقتهما الزوجية أثمرت طفلة.

تأكد هذا الخبر من خلال مشاركتها في حلقات برنامج اكتشاف المواهب في طبعته الأمريكية و الذي يحمل عنوان America’s Got Talent، كعضو رئيسي في لجنة التحكيم، حيث قام منتج البرنامج ورئيس لجنة تحكيمه ساميون كاول، بالمطالبة برفع عدد الحراس الخاصين بها، وكذلك الاستعانة بحرس من رجال الشرطة لتأمين سلامة الفنانة.

وكانت النجمة البريطانية ميل قد اتخذت قرار الانفصال عن زوجها ستيفن بلافتون، عقب تعديه عليها بالضرب عدة مرات، بعد عشر سنوات كاملة من الزواج.

تبلغ النجمة البريطانية الشهيرة من العمر 41عاماً، وتعد أحد أعضاء لجنة التحكيم في برنامج المواهب “اميركان غات تالنت”، ودعوى الطلاق رفعتها بلوس أنجلوس، كما أن سبب الانفصال أرجع إلى خلافات عديدة وعميقة بين الثنائي، يتوقع أنه يستحيل حلها ولديها طفلة واحدة من زوجها الحالي، ولدى النجمة ولدان من زواج سابق.

وكانت المواقع الفنية العالمية قد نقلت حوادث تعرض النجمة إلى الضرب، وبالرغم من إشاعات الانفصال التي كانت تتردد في محيط الإعلام إلا أن الزوجان كانا يخرجان لنفيها، إلا أن هذه المرة يبدو أن النجمة لم تعد تحتمل إخفاء هذا الأمر وأعلنت مطالبتها بالطلاق والذي سوف تحسم فيه المحكمة الأمريكية.