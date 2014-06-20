ميل غيبسون يُرزق بطفله التاسع

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رُزق الممثل والمخرج العالمي، ميل غيبسون، بمولود جديد، وبذلك أصبح الممثل البالغ من العمر 61 عاما أباً للمرة التاسعة من صديقته روزاليند روس (26 عاما).

وقال أحد المصادر المقربة من النجم العالمي لـ”الوكالات”: “إنهما يشعران بالسعادة والطفل رائع للغاية ويتمتع بصحة جيدة، كما رحبت العائلة بالمولود الجديد وهم الآن جميعاً في المنزل”.

يذكر أن هذا هو الطفل الأول لغيبسون وصديقته روس، منذ بداية علاقتهما التي دامت عامين حتى الآن، ولغيبسون 7 أطفال من زوجته السابقة، روبين مور، وابنة واحدة من صديقته السابقة، أوكسانا غريغوريفا.