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ملابس زوجة وابنة ترامب في السعودية حديث الإعلام ووسائل التواصل

by أيمن الرفاعي
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ملابس زوجة ترامب

بمجرد إعلان البيت الأبيض عن نية الرئيس الأمريكي زيارة المملكة العربية السعودية تحدثت العديد من وسائل الإعلام عن الملابس التي سوف ترتديها سيدة أمريكا الأولى وابنة ترامب خلال هذه الزيارة، فمن المعروف أن المجتمع السعودي يتسم بالتقاليد الصارمة وخاصة فيما يخص أزياء المرأة.

على الفور غرد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن السعودية لن تفرض شروطاً معينة خلال الزيارة.

والتقطت عدسات الكاميرات عدة صور للسيدة ميلانيا ترامب حرم الرئيس وهي تصعد سلم الطائرة في المطار الأمريكي مرتدية بلوزة بيضاء وتنورة برتقالية اللون، على الفور سارعت وسائل الإعلام العالمية بالتصريح بأن زوجة ترامب قررت ارتداء ما يحلو لها ضاربة بعرض الحائط كل ما سمعته عن التقاليد السعودية، لكن المفاجأة أن ميلانيا التي صعدت الطائرة في أمريكا لم تكن هي ميلانيا التي هبطت منها في السعودية.

ملابس زوجة ترامب

فقد نزلت من الطائرة مرتدية جامبسوت أسود فضفاض أشبه ما يكون بالعباءة العربية، أي أن سيدة أمريكا الأولى قد قامت بتبديل ملابسها داخل الطائرة.

نفس الأمر حدث أيضاً مع الابنة إيفانكا حيث صعدت الطائرة بملابس فوق الركبة كاشفة للذراعين لكنها هبطت في صحبة زوجها مرتديدة ثوب أسود طويل يغطي ذراعيها أيضاً.

إيفانكا ترامب

وبالطبع لم يمر هذا الموضوع مرور الكرام على وسائل التواصل الاجتماعي فقد تبادل الناس صور عديدة لترامب وزوجته وابنته وما ارتدينه أثناء الزيارة مع التعليقات المرحة.

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