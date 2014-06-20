بالصور ميلانيا ترامب تقلد جاكلين كيندي في حفل التنصيب

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لم يكن من المتوقع أن تظهر سيدة البيت الأبيض الجديدة ميلانيا ترامب في طلة كلاسيكية خلال حفل تنصيب زوجها رئيسا للولايات المتحدة بالأمس.

فقد أطلت السيدة الجديدة وهي ترتدي فستان باللون الأزرق السماوي بأكمام متوسطة الطول، مما أظهرها بصورة كلاسيكية شديدة، زاد من تقليدية هذه الطلة أيضا إصرارها على ارتداء قفازات طويلة بنفس لون الفستان كما جاء الحذاء أيضا متمما لهذه الصورة التي تذكرنا بالماضي ولا تمت للحياة العصرية بصلة، ارتدت ميلانيا ترامب الفستان من تصميم رالف لورين وهو نفس المصمم المفضل لهيلاري كلينتون.

وبهذه المناسبة ذكرت تقارير صحفية عديدة أن ميلانيا تعشق التقليد، فلم تنس لها الصحافة أنها اقتبست خطبة كاملة لميشيل أوباما وقامت بإلقائها في إطار الترويج لحملة ترامب الإنتخابية.

وحتى هذه الطلة الكلاسيكية ما هي إلا تقليد مكشوف لطلة جاكلين كيندي والتي ظهرت بها في حفل تنصيب زوجها الرئيس الأمريكي جون كينيدي عام 1961.

فإذا كانت كلاسيكية جاكلين مقبولة تماشيا مع هذه الحقبة الماضية فما هو عذر ميلانيا ترامب؟!