باميلا أندرسون تنوي إهداء زوجة ترامب معطف فراء صناعي

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تعتزم الممثلة الأمريكية باميلا أندرسون إهداء السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب معطفاً من الفراء الروسي الصناعي.

ووفقا لصحيفة ” The Hill” “صرحت أندرسون عن نيتها إهداء معطف الفراء لزوجة ترامب خلال مؤتمر كانت تحضره عن الرفق بالحيوان، وقالت: “أنا لا أعلم ما هو موقف الرئيس ترامب من موضوع الرفق بالحيوان، لكنني سمعت أن مصمم الأزياء مارك باور هو المفضل عند ميلانيا ترامب، أنا عازمة أن أهديها ذلك المعطف من تصميم مارك”.

وأضافت أندرسون “أريد من ترامب أن يعلم أن كل الناس يتمنون له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد، كلي أمل أن ألتقي به في المستقبل لنستطيع مناقشة الأمور التي تتعلق بالبيئة والمناخ”.

الجدير بالذكر أن باميلا أندرسون تعد إحدى أكثر الشخصيات المعروفة المعنية بحماية الحيوان، وتشارك في العديد من الفعاليات والنشاطات العالمية التي تتعلق بالبيئة والمناخ.