سيدة امريكا الاولى ميلانيا ترامب تلفت الانظار باناقتها

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أيمن الرفاعي

ميلانيا ترامب اسم سوف يتردد على مسامعنا كثيرا خلال الأيام بل والسنوات القادمة ،وسوف تطاردها عدسات الكاميرات أينما حلت.

إنها السيدة الأولى للبيت الأبيض وزوجة الرئيس ال45 للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

وبعيدا عن جو الإنتخابات والسياسة نرصد لك اليوم الملامح التقريبية لأناقة السيدة الأولى الجديدة بالبيت الأبيض وذلك على ضوء ظهورها في المناسبات المختلفة. حيث يمكننا القول بأن أهم ملامح اناقتها تتمثل في التالي:

1- عاشقة الجامبسوت: يبدو أن هناك عشق لبدلة الجامبسوت من قبل السيدة ميلانيا ترامب. حيث يبدو ذلك جليا من خلال ظهورها بالعديد من الأماكن والمناسبات مرتدية تصاميم مختلفة من هذه البدلة وألوان متنوعة أيضا.

2- مهوسة باللون الأسود: ومن الواضح أيضا أنها تؤمن بقاعدة ” ملك الألوان”. فدولابها زاخر بازياء من اللون الأسود وخاصة الفساتين والجامبسوت.

3- لا تعشق البهرجة: تألقت سيدة أمريكا الأولى كثيرا ولفتت الأنظار باناقتها التي يبدو أنها ستكون منافسا قويا لدوقة كامبريدج وملكة السويد والملكة رانيا وهن رائدات الاناقة الملكية بحسب المجلات العالمية. وتشير العديد من الاستطلاعات أن ميلانيا ترامب لا تحب الزخارف والبهرجة في الألوان لكنها تفضل الثوب بلونه الموحد فقط.

4- ملكة الفستان الطويل: من خلال طلة ميلانيا ترامب يتضح جليا أنها تفضل ارتداء الفساتين الطويلة والتي تختارها بعناية كما أنها بارعة ومتألقة بفساتين السهرة.

5- محترفة بفساتين الميدي: تعرف جيدا ما يليق وما لا يليق بها. فهي محترفة بالظهور بفساتين الميدي وخاصة في المناسبات الرسمية. تختار القصات المستقيمة على الرغم من ظهور قصات أحدث لكنها تتغلب على هذه النقطة بانتقاء ألوان جذابة ومناسبة لها مثل الأخضر والأزرق والأحمر والعنابي.

6- ذكية باستخدام الإكسسوارات:تهتم ميلانيا ترامب جيدة باستكمال طلتها والحفاظ على أناقتها من خلال استخدامها الذكي للإكسسوارات.

أهم قطعتين عندها هما الحذاء الذي تحرص على أن يكون كلاسيكي إضافة إلى هوسها بالحقيبة الصغيرة التي يسهل حملها.

7- كلاسيكية وبسيطة:على الرغم من تعاملها مع أكبر بيوت الأزياء بالعالم مثل شانيل وغوتشي إلا أنها بصفة عامة تميل إلى الكلاسيكية في طلتها. حيث تبتعد عن التفاصيل الكثيرة والمعقدة وتحرص على كل ما هو بسيط من الألوان والأشكال أيضا.

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