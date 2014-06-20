لبنان حزين… على رحيل الموسيقار!

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ندى أيوب – بيروت

مضى تاركاً عوده يعزف لحن الفراق، ودموع عائلته، زملائه، جمهوره ومحبّيه… رحل المشاكس الثائر الصادق، الذي يقول كلمته ويمشي، رحل المحارب من أجل فنٍّ نظيف شريف راقٍ… رحل الانسان الذي تدمع عيناه على وجع الوطن وناسه الطيّبين، المجاهر بمواقفه السياسية مهما كلّفه الأمر، الشجاع في تقديم الفنّ المختلف الجديد… رحل ملحم بركات، الفنان الذي أثرى المكتبة الموسيقية الغنائية اللبنانية والعربية بأرشيف من روائع ما أبدع… ينتهي الكلام ولا ينتهي الحديث عن فنان من العمالقة الكبار.

في رصيده أكثر من 100 أغنية، وكلّ أغنية قدّمها شكلت حالة خاصة، حفظها الجمهور، ردّدها على طريقة مطربه المحبّبة (بلغي كلّ مواعيدي، ولا مرة كنا سوا، يا حبّي اللي غاب، على بابي واقف قمرين، العذاب، حبيتك و بحبك، سلم عليها يا هوى، ظهور القمر ، ما تهزي كبوش التوتة، روحي شوفي اللي حبوكي، الفرق ما بينك و بيني ، كل ما شفت اتنين، ارجعيلي، تعا ننسى، بدك مليون سنة، يا صمتي يا معذبني، ومشيت بطريقي، وحدي أنا) وغيرها الكثير من الأغنيات الرائعة. وكان الراحل ينتظر تحسن صحته لوضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد…

لم يبْقَ أحدٌ من محبّيه من جمهوره والاعلاميين والنجوم اللبنانيين، إلا وكتب نعياً للموسيقار الراحل: *نقيبة الفنانين المحترفين في لبنان شادية زيتون دوغان نعت بركات، ببيان جاء فيه: “كبير هو كان في عطائه الفني، ملحم بركات، سافر اليوم الى دنيا البقاء، تاركا لنا ثروة من روائع الالحان ليبقى ابداً حياً في تاريخ أسرتنا الفنية والوطن لبنان”.

* الفنانة جوليا بطرس قالت في حديث تلفزيوني:”لم أعرفه شخصياً ولكن دائماً كان لدي إنطباع بأنه قريب مني من ناحية الأخلاق والصدق، وأحسد كلّ من غنى له”.

* الشاعر نزار فرنسيس، صديق عمره الذي لازمه في المستشفى، غرد عبر تويتر: “رفيق عمري راح.. نفسي حزينة حتى الموت”.

*كتبت الفنانة نجوى كرم على حسابها عبر موقع “تويتر”: “الحياة بعد بتلبقلك كنت اذا هربت الضحكة تلحقها لأنك كنت مؤمن انوهالحياة ما فيها شي “.

*الفنان جورج وسوف قال: “رحم الله الموسيقار الكبير الفنان العملاق الأستاذ ملحم بركات.. ورحمنا نحن بغياب أمثاله..”.

*الفنان راغب علامة: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون. البقاء لله. رحل ملحم وترك وراءه أغانٍ للأجيال وذكرى لشخصيته، التي تركت أثراً لن ننساه. إلى جنة الخلد أبو مجد”.

*الفنان صابر الرباعي: “بكل حزن تلقيت نبأ وفاة الموسيقار ملحم بركات، هذا الذي أمتعنا وأطربنا منذ سنين. سوف تبقى في وجداننا إلى الأبد. نم هادئا يا كبير ليس ككل الكبار”.

* الفنانة نوال الزغبي: “رحل الموسيقار الكبير … وداعا ملحم بركات! رحل جسدا ويبقى فنه وأعماله خالدة الى الأبد.. أتقدم بأحر التعازي إلى لبنان وعائلته الكريمة”.

* الفنانة ديانا حداد: “وداعاً الموسيقار الكبير ملحم بركات، برحيلك فقد الفن الراقي والطرب الأصيل عموداً من أعمدته. تعازيّ الحارة لعائلته الكريمة ولكل لبنان برحيله”.

* الفنانة إليسا: “شعور حزين جدا سماع خبر وفاة ملحم بركات… أنت أسطورة حقيقية وخسرك بلدنا اليوم. ارقد بالسلام… كبير الفنانين اللبنانيين ملحم بركات. ضيعانك يا موسيقار الفن الجميل بزمن الهزل والهرج. سلّم عالكبار”.

*الفنانة نانسي عجرم: “ما عم بقدر صدق لبنان بدون الموسيقار ملحم بركات. الله يرحمك وتكون نفسك بالسماء..”.

*الفنانة أصالة: ” مبدع قدّم فنّه الخاص بشخصية خاصة، ورحل بهدوء ليترك في نفسي ونفوس الكثيرين ندماً اعتدناه (لماذا لم نكن أقرب؟) رحمه الله”.

*الفنان وليد توفيق: “وداعاً يا صديقي”.

* الفنان عاصي الحلاني: “وداعاً أبو مجد. رحلت لكن رح بتضل معنا بروحك الحلوة وقلبك الكبير وإبداعك. رحلت وتركت بالقلب غصة وحزن كبير يا كبير. من لبنان رح نشتقلك يا صديقي”.

* الفنان فارس كرم: “ضيعان قلبي عليك يا ملحم بركات”.

*الفنان وائل كفوري: “أذكر يا إنسان أنّك من التراب وإلى التراب تعود، الله يرحمك ملحم بركات “.

*الفنانة كارول سماحة: “خبر حزين. وفاة الموسيقار ملحم بركات، سيظل صدى صوته العملاق في قلوبنا… وداعا”.

*وكان وزير الثقافة اللبناني ريمون عريجي قد نعى الفنان ملحم بركات، وقال في بيان النعي: “برحيل ملحم بركات تغيب قامة فنية مشرقة في عالم الغناء والموسيقى والتمثيل.شاهدناه على الشاشات، سمعناه طويلاً، صوتاً، اداءً طربياً متميزاً اثرى حفلات لبنان وبرامج التلفزيون، تألق مع الرحابنة وأعطى أصوات المطربات والمطربين في لبنان موسيقى متجددة وألقاً طربياً ساحراً… العزاء لعائلته ومحبّيه ولعالم الفن ولشعبنا اللبناني”.

رحيل ملحم بركات، خسارة فادحة للفن الغنائي والموسيقي في لبنان والوطن العربي وربما العالم… رحمك الله وأدخلك فسيح جناته.

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