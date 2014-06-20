الفنان الشهير ملحم بركات في ذمة الله

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أيمن الرفاعي

خسر الوسط الفني اليوم قامة عالية بوفاة المغني والموسيقار اللبناني الشهير ملحم بركات عن عمر يناهز 74 عاما. يعد ملحم بركات من أشهر الفنانين العرب الذين قدموا فنا محترما ويمتلك قاعدة شعبية عريضة بجميع الدول العربية.

أول من أعلن خبر الوفاة كان الشاعر اللبناني نزار فرنسيس من خلال تغريدة على موقع تويتر حيث قال ” رفيق عمري راح ، نفسي حزينة حتى الموت”.

ومن المعروف أن الحالة الصحية للراحل ملحم بركات كانت قد ساءت خلال الأونة الأخيرة وعلى إثر ذلك تم إيداعه بمستشفى أوتيل ديو بيروت حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

ولد ملحم بركات عام 1942 وقد أظهر نبوغا فنيا مبكرا حيث وضع أول لحن له بالمدرسة الإبتدائية وكان عبارة عن نشيد وطني. التحق بركات بمعهد الموسيقى ودرس الغناء وتخصص في العزف على آلة العود.

بدايته العملية كانت على مسرح الرحباني ثم عمل مع الملحن الشهير روميو لحود لينطلق بعد ذلك للعمل بصيغة منفردة مركزا على التلحين. قدم ألحانا لكبار الفنانين مثل وديع الصافي وماجدة الرومي والراحلة صباح وسميرة توفيق كما قدم بصوته مجموعة من الأغاني.

من أشهر ألحانه، “بلغي كل مواعيدي” وهي أغنية ثنائية مع جورجيت صايغ و”المجوز ألله يزيدو” و”ليش لهلق سهرانين” اللتان غنتهما صباح كما قدم أغنية رائعة لماجدة الرُّومِي بعنوان “اعتزلت الغرام” وأخرى لكارول صقر بعنوان “يا حبيبي تصبح فيي.

شارك بركات بالعديد من المناسبات مثل مهرجان جرش وقرطاج كما أحيا حفلات بالعديد من دول العالم منها الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية.

أما عن أشهر الأغاني التي صدح بها ملحم بركات فهناك أغنية ” على بابي واقف قمرين” والتي رسخت في ذهن الجمهور العربي مثل أغنيته المشهورة الاخرى ” علواه يا ليلى”. ارتبط كثيرا بالشاعر نزار فرنسيس حيث جمعت بينهما الصداقة الشخصية والتوأمة الفنية.

كتب فرنسيس معظم أغاني بركات خلال أعوامه الأخيرة مثل ” جيت بوقتك”. تزوج الراحل ملحم بركات مرتين.

أنجب ثلاثة أبناء من زواجه الأول وهم مجد و وعد وغنوة في حين تزوج للمرة الثانية من الفنانة مي حريري وأنجب منها أبنهما ملحم جونيور

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