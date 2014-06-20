مجدداً… صحة الموسيقار ملحم بركات تثير الجدل! والسفير السوري يسلمه رسالة من الأسد!

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الفنانة سميرة توفيق تبكي، والفنان إيلي أيوب يطلب الصلاة لشفائه…

ندى أيوب – بيروت

بعد دخوله المستشفى في حالة صحية صعبة منذ أقلّ من شهر، والجدل الذي رافق ذلك، الموسيقار ملحم بركات مجدداً في المستشفى بعد تعرّضه لانتكاسة صحية استدعت إدخاله إلى غرفة العناية الفائقة… ولأن صحة الناس “مش لعبة” انتظرنا تصريحاً من العائلة لشرح وضعه الصحي وهل هو خطير فعلاً كما انتشر في الصحافة اللبنانية، وهل هو مصاب فعلاً بمرض عضال ويعيش على المسكنات؟؟

نجل الفنان ملحم بركات “وعد” ردّ على من أشاع بأن والده على شفير الموت بالقول: “الوالد يعاني من أوجاع في العمود الفقري، وكلن قد تلقى العلاج المناسب في المرة السابقة لدخوله المستشفى، فحصلت مضاعفات جعلتنا ندخله إليها مرة ثانية، وهو الآن في وضع مستقر، واعٍ ويتحدث مع زواره بشكل طبيعي”…

وأضاف وعد ملحم بركات: ” حرام يلعبوا بصحة الناس ليعملوا “سكوب”، لأنها مش لعبة”.

وكانت المواقع الالكترونية قد تناقلت خبراً عن تدهور حالة بركات الصحية بشكل خطير جداً، كما كتب بعض الاعلاميين والفنانين على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات بالشفاء للموسيقار، وكتب آخرون أنه توفي في غرفة العناية الفائقة!

الفنانة الكبيرة سميرة توفيق بكت بعد اتصالها بصديق الموسيقار الشاعر نزار فرنسيس للاطمئنان عليه، حسب إبنة شقيقتها الزميلة لينا رضوان، التي كتبت على حسابها في موقع فايسبوك ما يلي:

“من سميرة توفيق ؛؛ بعد اتصال تم بين السيدة سميرة توفيق والاستاذ نزار فرنسيس، الصديق الوفي الملازم لملحم بركات، للاطمئنان على صحة صديق عمرها … دمعت عيناها ولم تتوقف من البكاء قائلة:” يا أبو مجد ربي وإلهي يشيلك من هالضيم والغيمة السوداء، قلوبنا معك والفن بدون صوتك الملعلع ولا بيسوى شي …صلواتنا معك يا حبيب القلب،، وعِشرة العمر ما بتوقف دمع العين لنتطمن عنك يا رب،،وسيدة صيد نايا اللي عمدنا ابنتك غنوة الحبيبة وهي طفلة هناك،، تكون معك وترافقك وتشفيك… يا رب، يا قادر يا كريم. لك ولعائلتك كلّ المودة، وكل الصلوات لشفائك يا أبو مجد الغالي… يا رب اشفع وتشفع به واشفه يا رب”.

الفنان إيلي أيوب كتب على صفحته دعاء لشفاء الوسيقار بركات، طالباً من أصدقائه الصلاة له: “الله يعطيك الصحة أبو مجد، بطلب من كل الأصحاب والأحباب نصلّي للموسيقار لحتى ربنا سبحانه وتعالى يشفيه من هالمحنة يللي هو فيها… يا الله انت السميع المجيب… الله يشفيك أبو مجد انت الموسيقار الذي لم ولن يتكرر”.

وقد زار بركات في المستشفى وزير الصحة وائل أبو فاعور وقائد الجيش العماد جان قهوجي، والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، الذي سلمه رسالة من الرئيس بشار الأسد!!

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