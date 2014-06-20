القصة الكاملة لمرض الموسيقار…ملحم بركات يتهم طليقته مي حريري، وزوجته تردّ عليها!

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ندى أيوب – بيروت

لا زال خبر إصابة الموسيقار ملحم بركات بالسرطان يتردّد صداه، وشهدت الأيام الماضية جدلاً كبيراً وردوداً من بركات وزوجته رندة ونجله وعد من جهة، وطليقته الفنانة مي حريري والزميلة نضال الأحمدية من جهة أخرى، كما تدخّل صديقه وطبيبه د. أرنست الحاج في حلبة الجدل، مهاجماً الصحافة اللبنانية!

المصدر طليقته

بدأ الأمر بتصريح صحافي لطليقته الفنانة مي حريري، التي انتحبت وصرخت وبكت قائلةً: “يا حبيبي يا بيي يا خيي يا عمري يا نور عيوني يا أبو مجد”… “أبو مجد يودعنا ولا يريد أن يعرف أحد بذلك”… وقطعت رحلتها إلى إحدى الدول الأوروبية وقررت العودة إلى بيروت للوقوف إلى جانبه كما صرّحت، ولكنها … لم تعُد!

بركات يتهم طليقته والأحمدية

إنتشر الخبر بسرعة فائقة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما استدعى ردّاً من الموسيقار الموجود في المستشفى، موضحاً أنه يعاني من وجع في العمود الفقري: “الي أسبوع بالمستشفى أعاني من وجع في الظهر قد يتطلب عملية جراحية.”، متّهماً طليقته مي حريري: “عم تعمل سكوب”.

كما هاجم الزميلة نضال الأحمدية واتهمها باللعب بصحة الناس وإطلاق الشائعات لتحقيق سكوب وبيع مطبوعتها قائلاً :“صحة الناس مش لعبة، الله يسامح من كتب ليبيع”! وكانت الاحمدية قد كتبت أن “الموسيقار الكبير ملحم بركات أصيب منذ أشهر بالمرض الخبيث، وأصرّ على إبقاء الأمرَ سراً، لكنّه الآن، في أصعب حالاته وأسوأ أوضاعه الصحية، يرقد تحت تأثير المورفين في المستشفى”، مؤكدةً إصابته بالمرض الخبيث بالقول: “إن رجلاً بحجم المجد الموسيقي كله لا يُترك في المستشفى من دون أن يحاط بكلّ النجوم لمواساته حين يفتح عينيه قليلاً ليأخذ جرعة جديدة من المورفين، وليشعروه بما يكنون في قلوبهم من احترام وحب له… “أبو مجد تصيبنا معاناته بحالة تشبه الهلع ولم أكن أصدق أن المرض سيتقدم في جسمه وسينتشر بكل هذه السرعة ليرديه حبيس الغرفة 4315 قي مستشفى أوتيل ديو”!

ردّ الأحمدية

بعد نفي بركات لشائعة مرضه وتوضيح سبب دخوله إلى المستشفى، طلبت الأحمدية من الصحافة عدم الاتصال بها، وقالت: إذا كان الأستاذ ملحم بركات يكذّبني ويؤكد أنه بخير فهذا أقصى ما أتمناه وهو أن يكون بخير. وأرجو من الجميع ألا يحمّل الفنانة مي حريري أي مسؤولية لأن إحداهن ترغب بتصفية حسابات قديمة معها في ظل ظروف تعيب هذا الفعل”، غامزةً من قناة زوجته وأمّ أولاده.

تصريحات زوجته ونجله وعد

بدورها ردّت زوجة بركات على طليقته قائلةً: “حبك المزيف اكتشفه الناس…”.

كما نفى نجله وعد الشائعة قائلاً: “والدي بصحة جيدة وهو يعاني من طرف ديسك في ظهره. في البداية أصر على البقاء في البيت رغم الوجع ورفض دخول المستشفى، لكن نصحه الأطباء بالراحة في المستشفى، نافياً وجود والده في العناية الفائقة في مستشفى أوتيل ديو بالقول”هو في غرفة عادية ولا أعرف لماذا ضخّموا موضوع مرضه بهذا الشكل؟”، وعبّر وعد عن انزعاج جميع افراد العائلة من فبركة تلك الشائعة.

مي تردّ

عادت مي حريري لتردّ وتنفي أن تكون هي من نشر شائعة مرض بركات بالقول: “ما معي خبر شي، اللي بعرفه أن ملحم مريض فعلاً وعنده بحصة وهيدا الشي الوحيد اللي بعرفه”! مضيفةً : ” شو هالأخبار هاي؟ بدي ضوي على شغلي الآن وهذا المهم، أنا بدّي طلّع إشاعات؟”، مؤكدةً أن “كل الأخبار التي يتم تداولها غير صحيحة، خصوصاً وأن ابنها موجود مع والده وتتكلم معهما كل يوم”…

طبيبه الخاص يهاجم الصحافة والسياسيين

نفى الطبيب الخاص للموسيقار ملحم بركات د. أرنست الحاج من خلال حسابه في فايسبوك، الأقاويل التي تناولت مرضه وكتب ما يلي:

” ذُهلت بسماعي بعض الاعلاميين وغيرهم يتكلمون عن صحة الاستاذ ملحم بركات، وباعتباري الصديق والطبيب الخاص لملحم، أجزم أنه لا يشكو من أي مرض خبيت وكل ما قيل هو كذب وعارٍ عن الصحة ، رجاء اذهبو وتسلّوا بالسياسيين اللبنانيين كونكم كلكم من نفس العجينة : كذب وتدجيل، كلكم اعني كلكم اعلاميين وسياسيين، وكفوا عن الكلام عن هذا العملاق ، ملحم بركات الرمز اللبناني الوحيد الباقي، تمنوا له طيلة العمر وكثيرا من الابداع… أبو مجد ، انت نور ونار، أبو مجد هني مين، هني بيبقوا صغار وانت الأكبر يا ملحم…”!

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