ملحم زين يطمئن على سعد لمجرد ويؤكد أن معنوياته عالية وصوته رائع

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اطمأن المطرب اللبناني ملحم زين الذي يكن للفنان المغربي سعد لمجرد حباً خاصاً وتقديراً كبيراً عن صحته وقال أن معنويات لمجرد عالية بعد الإفراج المؤقت عنه في باريس، حيث جمعتهما مكالمة هاتفية سمحت ل”ملحم” بتبادل أطراف الحديث مع سعد، حيث أكد أن المجرد لم يتأثر على الإطلاق نفسياً، ومازال يحافظ على روحه المرحة وصوته لا يزال قوياً ورائعاً.

كشف الفنان اللبناني ملحم زين، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جمعت بينه وبين الفنان المغربي سعد لمجرد، عقب الإفراج المؤقت عنه من سجنه في باريس، واعترف ملحم زين كاشفا للجمهور المتعطش لمعرفة أخبار فنانهم المحبوب و الحالة الصحية والنفسية التي يوجد عليها وإن كان بإمكانهم ان يستمتعوا عن قريب بعذوبة صوته، الكثير من التفاصيل: “..المكالمة الهاتفية كانت عبارة عن جمل وضحك ومرح.. اطمأننت من خلالها على صحته.. وهنأته على خروجه.. وكان في حالة نفسية جيدة وصوته كان رائعاً..”.

وعلى صعيد العلاقة القوية التي تربطه بسعد لمجرد قال الفنان اللبناني: “..تجمعني بسعد علاقة مميزة للغاية.. فأنا أحبه على المستوي الإنساني.. ومن وجهة نظري أرى أن الحق قد انتصر في النهاية.. فالقصة من البداية ملفقة.. لا يمكن لأي شخص أن يصدقها، فهي كانت مرتبة لكي ينضر فيها سعد في النهاية..”.

وآخر إطلالة لسعد لمجرد كانت قيامه بجولة سياحية وموسيقية برفقة والديه وأصدقائه المقربين وسط باريس، تناقلها أصدقاؤه حتى يطمئن جمهوره العريض عبر الوطن العربي، وكانت الفنانة الإمارتية أحلام قد تلقت مكالمة هاتفية من سعد لمجرد مباشرة بعد إطلاق سراحه المؤقت، علماً أن استكمال التحقيق في قضيته لن يتجاوز حسب تقديرات رجال القانون ستة أشهر أخرى، ويتردد أن النجم المغربي الشاب يحضر لإطلاق عمل فني جديد وصفه وكيل أعماله إيمان الخميسي بأنه سوف يكون مفاجأة لجمهوره.